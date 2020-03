PARITARIAS DOCENTES. Para UDA el acuerdo llevó mucho trabajo

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero en contacto con la AM990 habló acerca de las negociaciones por paritarias que llevaron adelante con el Gobierno Nacional y aseguró que nunca se ha trabajado tanto para llegar a una cifra como en esta oportunidad.

Romero, indicó “hay que decir que el acuerdo a nivel nacional llevó mucho trabajo, como nunca se ha trabajado tanto para llegar a un consenso en materia de salarios porque estuvimos todo el mes de enero reuniéndonos, gran parte de febrero y llegamos a un acuerdo de llevar el salario inicial de 20 mil a 23 mil pesos en marzo y 25 mil pesos en junio y una cifra adicional llamada extraordinaria por parte del Gobierno Nacional de 1200 pesos por cargo por cuatro meses”.

Y agregó “llegamos a un consenso y tuvimos en cuenta la situación general del país, cuidamos el salario de los trabajadores, pero también tuvimos una mirada de la difícil económica y financiera que tiene el país, haber tirado más de la soga hubiese implicado cortar la misma, poner en cuestionamiento el ámbito que recuperamos que es el de negociación colectiva para los docentes que no se nos daba en la gestión anterior, es decir que fueron muchas cosas las que se tuvieron en cuenta como para llegar a un acuerdo y esto en definitiva no es mas que un inicio porque el salario docente hay que seguir trabajándolo”.

Situación en las provincias

En relación a si se ha cumplido el piso definido por Nación, el docente señaló “el piso se esperaba con mucha ansiedad. En el contexto general la mayoría de las provincias han tenido un inicio regular de clases y algunas provincias que han tenido y persisten aún en el conflicto producto de la racionabilidad de los trabajadores. Hay provincias que están con medidas de fuerza. En el contexto general la paritaria nacional ha servido como para garantizar el inicio regular de las clases”.

“Nosotros le hemos dado un guiño al Estado, lo he dicho muchas veces a esto, no le dimos un cheque en blanco, el Gobierno es el que esta tratando de recomponer la economía, entonces mal hablaría de entorpecer en los primeros meses de gestión y que esta haciendo esfuerzo para recomponer la economía argentina que es un beneficio para todos”, se explayó.

“Vamos a esperar unos meses y si esto se sigue discutiendo y poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores yo no veo motivos para un paro nacional, pero obviamente que si no se entienden las necesidades de los trabajadores de la educación tendremos dentro de la agenda una medida de esa naturaleza”, puntualizó el docente.