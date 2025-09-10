Paraguay le ganó a Perú y terminó como el último clasificado de manera directa al Mundial 2026

El argentino Gustavo Alfaro le cambió la cara al elenco guaraní y lo metió en el Mundial 2026.

Paraguay venció por 1 a 0 a Perú en Lima y cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo que ratifica su gran campaña rumbo al Mundial 2026, bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

La Albirroja llegó al Estadio Nacional de Lima con la clasificación asegurada, pero lejos de relajarse, aprovechó el envión anímico y se impuso gracias al gol de Matías Galarza a los 77 minutos. El mediocampista de River controló un centro desde la izquierda en el área y definió para sellar la victoria.

El ciclo de Alfaro deja números contundentes: tomó a un equipo con apenas cinco puntos en seis partidos y lo transformó en uno de los clasificados con mayor solvencia, al sumar 23 unidades en las siguientes 12 fechas.

Con ello, Paraguay regresará a un Mundial tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer ante España.

El equipo paraguayo recuperó su identidad histórica, pragmática y sólida, que le permitió volver a ser competitivo en una eliminatoria exigente. Por el contrario, Perú cerró un ciclo muy negativo: terminó en la penúltima posición con 12 puntos, superando únicamente a Chile, que acumuló 11.

El triunfo en Lima representa para Paraguay no solo la confirmación de su clasificación, sino también el cierre de un proceso de recuperación futbolística que lo devuelve al escenario mundialista.

Síntesis de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 18.

Perú 0-1 Paraguay.

Estadio: Nacional de Lima.

Árbitro: Maximiliano Ramirez (Argentina).

VAR: Hernan Mastrangelo (Argentina).

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Joao Grimaldo, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera; Luis Ramos. DT: Oscar Ibañez.

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ángel Romero; Antonio Sanabria y Ronaldo Martínez. DT: Gustavo Alfaro.

Goles en el segundo tiempo: 33m Matías Galarza Fonda (PAR).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Galarza Fonda por A. Romero (PAR); Alejandro Romero por R. Martínez (PAR); 17m Jairo Concha por Yotún (PER); Kevin Quevedo por Cabrera (PER); 23m Juan Cáceres por Velázquez (PAR); 24m Gabriel Ávalos por Sanabria (PAR); 29m Braian Ojeda por D. Gómez (PAR); 35m Piero Cari por Peña (PER); 39m Erick Noriega por Garcés (PER); 40m Oliver Sonne por Advíncula (PER).

fuente: Noticias argentinas