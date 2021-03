PARAGUAY. Indican que la situación es preocupante

El periodista y abogado, Benjam铆n Fern谩ndez Bogado en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n epidemiol贸gica en el vecino pa铆s.

Fern谩ndez Bogado comenz贸 diciendo 鈥渆n t茅rminos de la propagaci贸n del virus estamos muy preocupados con un nivel de tensi贸n enorme dentro de la sociedad paraguaya, la cantidad de muertos esta un promedio de los 16 por d铆a, pero la propagaci贸n es muy alta aproximadamente unas 1200 personas contagiadas por d铆a鈥.

Hasta el momento tenemos unos 3200 muertos y estamos muy preocupados por lo que pasa en Brasil el pa铆s con el que tenemos la frontera com煤n m谩s larga, que est谩 al borde del colapso donde hay pedido que no ingrese nadie el territorio brasile帽o y tampoco queremos que eso acontezca, pero 10 mil paraguayos fueron de vacaciones al vecino pa铆s y se cree que han tra铆do la sepa brasilera que se ha propagado de manera extraordinaria en Paraguay lo que ha hecho que colapsen todos los hospitales aqu铆鈥.

鈥淓n estos momentos no hay camas de terapia intensiva y se est谩n derivando pacientes al sector privado鈥, a帽adi贸.

鈥淎 las 18 horas de hoy se llevar谩 adelante una manifestaci贸n ciudadana al grito de 鈥淨ue se vayan todos. Ayer el Congreso pidi贸 la renuncia del ministro de salud, el viceministro y el encargado de vigilancia sanitaria por incompetentes e in煤tiles y el ministro dijo que no iba a renunciar lo que ha hecho que la gente sienta m谩s ganas de manifestarse鈥, se explay贸.

Medicamentos e insumos

En relaci贸n al tema el letrado se帽al贸 鈥渢odos los medicamentos que se utilizan para mantener a los pacientes sedados no est谩n disponibles, las camas tampoco. No han hecho las compras en tiempo y forma y mucha gente cruza a Clorinda a comprar medicamentos o incluso hay otros que la traen en la propia del hospital si as铆 lo necesitan. En Clorinda valen 10 veces menos de lo que cuestan en Paraguay, es tremendo el mercado negro del Ministerio que puede finalizar con el propio Gobierno esta tarde鈥.

Fronteras

鈥淟as fronteras de Paraguay-Argentina nunca se han cerrado, ya que si uno quiere algo llama por tel茅fono a Clorinda y se lo traen en la casa. El comercio contin煤a bastante generoso鈥, explic贸.

Vacunas

En relaci贸n a las vacunas el periodista indic贸 鈥渧iene muy mal esto. Se recogieron 4 mil muestras gratis que otorg贸 el Gobierno de Rusia, se vacun贸 a los profesionales de la salud, se necesitan solo para ellos 60 mil, y se trajeron muy pocas y como son las Sputnik de doble dosis se pueden vacunar solo 2 mil鈥.