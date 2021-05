PARAGUAY. Indican que este fin de semana podría llegar a 7 mil los fallecidos desde el inicio de la pandemia

El abogado y periodista de la rep√ļblica del Paraguay, Benjam√≠n Fern√°ndez Bogado en contacto con la AM990 habl√≥ acerca de la situaci√≥n epidemiol√≥gica en el vecino pa√≠s.

Fern√°ndez Bogado comenz√≥ diciendo ‚Äúestamos con un crecido n√ļmero de personas fallecidas y contagiadas en las dos √ļltimas semanas, hemos alcanzado 106 la semana pasada, ahora estamos en una media de aproximadamente 80 personas fallecidas, creo que este fin de semana alcanzaremos una cifra que cre√≠amos muy distante y llegaremos a las 7 mil personas fallecidas por Covid y nuestros hospitales p√ļblicos est√°n colapsados con dificultades de responder a las demanda que eso supone en diferentes lugares del pa√≠s y con el tema de las vacunas que no se responden como se debiera en t√©rminos de la cantidad‚ÄĚ.

‚ÄúSe ha comenzado a vacunar a personas de 75 a√Īos para arriba, muchas personas que no quisieron vacunarse y hoy el Ministro de Salud pidi√≥ al mecanismo Covax de la Organizaci√≥n Mundial de la Salud que no env√≠en m√°s vacunas de la firma AstraZeneca de Inglaterra porque hay gente que no quiere vacunarse con esta porque indicaron que le puede afectar a su salud‚ÄĚ, indic√≥.

Vacunas de la Conmebol

‚ÄúHan llegado las vacunas para poder inocular a los futbolistas que quiere quedarse con proveer los biol√≥gicos para la Copa Am√©rica‚ÄĚ, se√Īal√≥.

Ley garrote

‚ÄúSe trata de una propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo que establece una serie de restricciones a las libertades y que permitir√≠a detener a las personas por la Polic√≠a o la Fiscal√≠a. Sorprendentemente el Vicepresidente calific√≥ de inconstitucional esta propuesta elevada por el mismo Presidente de la Rep√ļblica, este ser√° otro cap√≠tulo de la lucha pol√≠tica que va dejando el Coronavirus a su paso‚ÄĚ, cerr√≥.