PARAGUAY. Indican que “el Presidente está desaparecido hace 15 días”

El periodista y abogado de la República del Paraguay, Benjamín Fernández Bogado en contacto con la AM990 habló de la situación del vecino país.

Fernández Bogado comenzó diciendo “la pandemia ha llevado a un segundo intento de juicio político contra en Presidente y su vicepresidente, se han dado una serie de manifestaciones a lo largo de 15 días por el mal manejo de la situación sanitaria”.

“Abdo (Benítez) ha cambiado varios ministros y de nuevo la figura de (Horacio) Cartes que tiene varios Diputados asalariados lo ha salvado de dejar la presidencia de la república, lo que no significa que la crisis política se haya disipado”, añadió.

“La crisis política no está ahora manejada desde las instituciones entiéndase Congreso, Poder Judicial. El tema está en que se ha ido en descontrol el riesgo sanitario con todo colapsado”, se explayó.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Benítez y está debilitado y renuncia pocas chances de gobernabilidad. El malestar ciudadano sigue creciendo en Paraguay justamente porque no ve que se esté conduciendo el país por alguien que realmente entienda la gravedad del momento. “El Presidente esta desaparecido desde hace más de 15 días que no habla y no expresa ninguna opinión, se ha recluido en el silencio”.