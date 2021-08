PARAGUAY. Han disminuido las muertes y contagios en el país

El periodista y abogado de la Rep√ļblica del Paraguay, Benjam√≠n Fern√°ndez Bogado en contacto con la AM990 habl√≥ acerca de la llegada de vacunas al mencionado pa√≠s.

Fern√°ndez Bogado dijo ‚Äúest√°n llegando las vacunas, pero no son las cantidades requeridas, son pocas. A√ļn no hemos pasado los 20 por ciento de vacunados en el pa√≠s, lo que si podemos comprobar que con esta cantidad de personas vacunadas con la primera y segunda dosis sea disminuido el n√ļmero de personas fallecidas y debemos decir que de 152 que llegamos a tener en el mes de junio, el d√≠a de ayer solo fueron unas 18, la cantidad de hospitalizados disminuy√≥ de 700 a 200 en terapia intensiva‚ÄĚ.

‚ÄúUn informe que no ha tenido la posibilidad de ser corroborado cient√≠ficamente vino de la Spuntnik-V y ha tenido una notable eficacia del 93 por ciento, esto es algo que aun no ha sido corroborado. Y m√°s o menos unos 300 paraguayos han sido vacunados con una dosis y de a poco se van vacunando con segunda dosis. Algunas personas han tomado esa afirmaci√≥n que vino de Mosc√ļ como que con una dosis es suficiente y el Gobierno dijo que se vacunar√° con las dos dosis si o si‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

Por √ļltimo, cont√≥ que el Canciller paraguayo se encuentra en Buenos Aires para ver si se pueden reabrir las fronteras con Argentina.