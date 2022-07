Paraguay firmó una medida para frenar el contrabando de cigarrillos

El abogado y periodista Benjamín Fernández Bogado en contacto con la AM990 habló acerca de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo de ese país para frenar el contrabando de cigarrillos.

Fernández Bogado dijo: “la trazabilidad del negocio del cigarrillo es muy grande. Hay un convenio que ha firmado Paraguay, pero su Congreso no ratificaba, y no lo habían hecho desde el 2012 porque el Presidente que asumió en el 2013 es el mayor contrabandista de cigarrillos, por lo tanto no iba a ratificar en su Congreso una cuestión así”.

Y añadió: “ahora por fin se ha ratificado y lo que permitirá es que quien venda el cigarrillo va a tener que contar a quien le vende. Y tendrá que estar tributado a fin de saber a quien se le vende y se le compra”, cerró.