PARAGUAY. festividad de Caacupé será virtual y liturgias se harán a puertas cerradas

El abogado y periodista de la República del Paraguay, Benjamín Fernández Bogado en contacto con la AM990 habló acerca de la decisión tomada por parte del gobierno de ese país en relación a cómo se desarrollaran las actividades este año el próximo 8 de diciembre en el vecino país.

Fernández Bedoya dijo “es la gran convocatoria de la fe católica paraguaya el Día de la Inmaculada Concepción que tiene en Caacupé una población ubicada a 50 kilómetros al este de Asunción y que suele convocar a alrededor de 2 millones de personas durante esos días previos y en la celebración también”.

Y agregó “por primera vez y desde el año 1918 se aplica una restricción de acceso a la Basílica, no se podrá estar a 3 cuadras de ella con lo que se busca disuadir a la gente para que no peregrine en estos días y además la iglesia también ha colaborado diciéndole a los fieles que esto podría suponer en materia de contagios”.

“La medida me parece adecuada para los tiempos actuales solo que un tanto incoherente porque hace algunos días se congregaron algunos campesinos reclamando subsidios en el micro centro de la ciudad de Asunción y han hecho colapsar el acceso y la salida de dicho sitio y no hubo ningún tipo de restricciones”, manifestó.

“Y ahí decimos porque estos campesinos si pueden manifestarse y no puede haber peregrinación hacia Caacupé. El ministro dijo que las leyes y las implementaciones de las normas son sobrepasadas por la realidad que se presenta ante ellos”, mencionó.

“En Paraguay hay una preocupación sanitaria porque podríamos tener un incremento mayor de casos en los próximos días y se busca evitar el colapso del sistema sanitario en su conjunto”, indicó.

La festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé queda suspendida en la forma presencial y se desarrollará de manera virtual, así lo anunció monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, tras el último día de la Asamblea N° 227 de Obispos del Paraguay.

Informó además que las liturgias desde el inicio del novenario a la Virgen, el próximo 28 de noviembre, se desarrollarán a puertas cerradas en el santuario, se transmitirán a través de TV, radio e internet.

“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” (Hechos 4, 32). Este es el sentir de la iglesia todos los años en la fiesta de la virgencita de Caacupé. Este debe ser también nuestro sentir en esta oportunidad, pero de una forma diferente sin un evento masivo”, indicó Valenzuela.

Agregó además que “con un solo sentir, los obispos del Paraguay invitamos a celebrar la solemnidad del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María, todos unidos, pero cada uno en su parroquia, en su comunidad”.

En este sentido, afirmó que “todo Paraguay es Caacupé”, porque celebra a su madre celestial en todas las catedrales, templos parroquiales, santuarios locales y capillas. Este año, atendiendo a la pandemia y a los riesgos de contagio se hará con las disposiciones diocesanas y las medidas sanitarias.