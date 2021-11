PARAGUAY. “Estamos en preparación”, dijo Fernández Bogado en relación a la variante ómicron

El periodista y abogado de la República del Paraguay, Benjamín Fernández Bogado en contacto con la AM990 habló acerca de la situación epidemiológica en el vecino país.

Fernández Bogado dijo “estamos en preparación y también con preocupación porque si hace 9 meses estábamos quejándonos de un gobierno que no podía conseguir las vacunas, mañana 30 de noviembre podemos perder 30 mil dosis de Astrazeneca porque no han acudido a los vacunatorios principalmente los jóvenes en edad secundaria. Estamos de suplicar vacunas a tirar dosis anticovid, dice uno de los periódicos paraguayos”.

“Al principio teníamos grandes dificultades de acceso a las dosis y ahora no hemos hecho la promoción debida desde el Gobierno para vacunar a más de 600 mayores de 18 años que podrían desaprovechar esta cantidad que habían llegado como donación de España en el mes de diciembre pasado, no fueron utilizadas las dosis y eso es algo que se habla hoy”, añadió.

“Con respecto a la variante sudafricana fue alentadora la noticia de hoy, que salió de ese país donde un médico tratante de esta nueva variante que dice que las formas fueron leves y que no hubo ningún hospitalizado hasta el momento por esa nueva variante, esto nos alivia de alguna manera ante el cierre de muchos países, pero en Paraguay estamos preocupados porque solo tenemos vacunadas al45 por ciento de la población con al menos una dosis”, cerró.