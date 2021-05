PARAGUAY. Difícil situación de comerciantes alberdeños

El referente comercial y político de la localidad paraguaya de Alberdi, Miguel Vázquez en contacto con la AM990 habló acerca de la situación en la mencionada localidad.

Vázquez dijo “hoy tuvimos una reunión con el viceministro de economía en la que le exigimos una serie de medidas, una de ellas es la ampliación del subsidio de frontera que se dio hace unos 15 días donde de 1000 comerciantes alberdeños solo accedieron a este unos 180 formales y unos 600 que no lo son”.

“Estamos hablando de un monto cercano a los 150 mil pesos y estamos en una mesa de dialogo con el Gobierno en donde si no llegamos a algún acuerdo vamos a ir a Asunción mañana para reclamar frente al ministerio de Hacienda”, añadió.

“Creemos que mucha gente se va a sumar a este reclamo porque nosotros no tenemos la posibilidad de continuar trabajando puesto que hace 14 meses se ha cerrado la frontera y estamos cada día peor”, se explayó.

“Nosotros queremos que la ayuda del Gobierno llegue al 100 por ciento de comerciantes formales y no formales”, cerró.