Paraguay confirmó a sus convocados para visitar la Bombonera con 15 jugadores “conocidos” para Argentina

Eduardo Berizzo publicó la nómina con los futbolistas que la Albirroja afrontará su duelo en Buenos Aires el próximo jueves 12 de noviembre

El próximo jueves 12 de noviembre Argentina recibirá a Paraguay en la Bombonera por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022. Y después de que Lionel Scaloni informara los nombres del exterior que citó para la doble fecha, fue el turno de Eduardo Berizzo, que nominó a 30 con la particularidad de que la mitad de ellos nacieron en suelo albiceleste o pasaron por su fútbol.

Actualmente el conjunto guaraní tiene a Robert Rojas (River), Matías Rojas (Racing) y los hermanos Óscar y Ángel Romero (San Lorenzo), pero hay muchos jugadores que conocen bien la idiosincracia de su país rival y el escenario donde se llevará a cabo el match: la Bombonera.

Los del Toto llegarán a Buenos Aires invictos: en la primera fecha se les escapó el triunfo de forma agónica ante Perú (2-2) y luego se recuperaron con una victoria resonante a domicilio contra Venezuela en los minutos finales (1-0 con gol del argentino nacionalizado Gastón Giménez). Tras la visita de los paraguayos a Argentina, les tocará actuar en Asunción frente a Bolivia el martes 17/11 por la cuarta jornada de la competición.

Viejos conocidos. La idea del entrenador argentino de 50 años es contar con un plantel que combine la juventud con la experiencia y no solamente por el bagaje de partidos y trayectoria sino que, en esta oportunidad, valores que hayan tenido roce con el medio argentino. Es por eso que no llama la atención que Berizzo se haya inclinado por una nómina con gran cantidad de jugadores con pasado en el fútbol albiceleste.

En la lista de 30 futbolistas figuran el arquero Antony Silva (ex Talleres de Córdoba y Huracán); los defensores Robert Rojas (River), Santiago Arzamendia (nacido en Misiones), Gustavo Gómez (ex Lanús), Junior Alonso (ex Boca), Omar Alderete (ex Gimnasia La Plata y Huracán); los mediocampistas Andrés Cubas (argentino naturalizado ex Boca, Defensa y Justicia y Talleres), Gastón Giménez (argentino naturalizado ex Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Vélez), Rodrigo Rojas (ex River), Matías Rojas (Racing), los hermanos Óscar y Ángel Romero (San Lorenzo); y los delanteros Alejandro Romero Gamarra (argentino naturalizado ex Huracán), Miguel Almirón (ex Lanús) y Raúl Bobadilla (formoseño naturalizado, ex Argentinos Juniors).

La selección guaraní arrastra la frustración de la eliminatoria pasada, en la que finalizó en el séptimo lugar y se privó de competir en el Mundial de Rusia 2018. En la Copa América del año pasado disputada en Brasil realizó un digno papel aunque no consiguió victorias: se clasificó a cuartos de final como uno de los mejores terceros (dos empates y una caída) y perdió contra el anfitrión en la tanda de penales tras el 0 a 0 en tiempo reglamentario.

