PARAGUAY. Argentinos bloquearon paso fronterizo ante a negativa para ingresar a nuestro país

El periodista y abogado de la República del Paraguay, Benjamín Fernández Bogado en contacto con la AM990 habló de varios temas entre ellos del piquete realizado por argentinos en el puente San Ignacio de Loyola, la situación política y el aumento de casos de coronavirus en el vecino país.

Fernández Bogado indicó “esta situación se dio sobre el puente fronterizo en la zona de Clorinda y no ha habido una respuesta inmediata de las autoridades paraguayas en cuanto al porqué no dejan ir a los argentinos, porque en todo caso el país que recibe es el que que tiene que establecer los protocolos con respecto a que deberían hacer quienes quieren ingresar al territorio”.

“Estos son argentinos residentes en Paraguay que quieren salir de nuestro territorio”, agregó.

Situación politica en Paraguay

“El problema de Abdo (Benítez) ha sido desde el inicio de su gestión y se agravó con esta pandemia.. En mucho de los casos la imagen del Presidente se ha visto bastante rebajada y sus acciones no han sido guidas por la eficacia que es lo que se espera de un presidente”, dijo al respecto de la situación política.

“Se ve a un presidente bastante debilitado, muy golpeado en términos de sus acciones en materia de la lucha contra la pandemia porque se endeudó el país por 1600 millones de dólares, se concedieron 500 millones de la moneda americana al Ministerio de Salud para que para que se prepare la infraestructura, no pudieron preparar porque en las compras saltaron hechos de corrupción y ahora estamos en una situación en la que el Presidente sale a provocar a la ciudadanía de manera innecesaria, dijo al ministro de Salud que no le hiciera caso a la gente que lo critica porque esos probablemente ni ollas populares hicieron, es decir como si fuese que aquel que no hizo una olla popular no tiene derecho de cuestionar la labor de un ministro, el que debió soportar que le hicieran una manifestación frente a su ministerio reclamando los insumos sanitarios necesarios para tratar a personas con Covid”,continuó.

Horacio Cartes

En relación a la figura del ex presidente paraguayo, opinó “hace un año la firma de entendiemiento con el tema de Itaipú, la empresa hidroelectrica que tiene Paraguay y Brasil en comun y que debe negociarse su anexo C en el año 2023 llevó a la posibilidad del juicio político a Abdo y eso generó en ese momento un acuerdo entre los dos como Cartes diciéndole no le hagas caso a las peticiones de Brasil que hora vendrán en cantidades enormes, pero al mismo tiempo te voy a evitar el juicio político con la cantidad de Diputados que tengo en la Cámara baja. Creo que es un trato de conveniencia”.

Casos de Covid

“Tenemos mas de 3 mil casos, 33 muertos y hay preocupación porque los muertos van sumando en números que no teníamos memoria en meses anteriores, hay 32 personas internadas, 10 en terapia intensiva y en la mayoría de los casos se hala de personas que fallecieron porque tenían enfermedades de base”, cerró.