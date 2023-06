Para Olivera, el egoísmo y los graves problemas internos “achicaron” a la UCR

En línea con la AM990, el ex concejal Fabián Olivera, y dirigente de la unión cívica radical, dio su opinión sobre lo ocurrido en las elecciones que se realizaron el día domingo ya que la UCR no consiguió ninguna banca en el concejo deliberante.

Comentó que para él fue una situación gravísima ya que el “improvisar candidaturas no es bueno, ya que es subestimar a la gente”.

“Las mezquindades, el egoísmo, graves problemas internos hicieron que el partido se achicara muchísimo”, enfatizó.

Cree que no hay conducción, ni proyecto. “Las candidaturas no son fáciles, menos para puestos como el de intendente”, remarcó.

Nuestros concejales no tienen norte, no presentaron ningún proyecto. El nivel de debate es pobrísimo, porque no hay ideas.

Sobre lo que se viene dijo que no va a ser fácil cambiar el partido, ya que cuando hay fracturas a nivel nacional se comienza ver grietas en las provincias.

“Lo que paso además es que nos descartaron a varios dirigentes de la vieja UCR, por no pensar igual a la conducción”, siguió explicando.

Al cierre, expresó que su error dentro del radicalismo fue querer ser intendente y no alinearse con Buryaile y Naidenoff, a pesar de haber conseguido en ese momento varios concejales.