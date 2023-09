Papu Gómez rescindió contrato con Sevilla y crecen los interrogantes por su futuro profesional

Tal como se ven铆a anunciando en los 煤ltimos d铆as, Alejandro G贸mez dej贸 de ser futbolista del Sevilla de Espa帽a. A trav茅s de una rescisi贸n de com煤n acuerdo, el mediocampista ofensivo de 35 a帽os se despidi贸 de la instituci贸n andaluza a pesar de que ten铆a un a帽o m谩s de v铆nculo. No hab铆a disputado ni un minuto en lo que va de la temporada y no era tenido en cuenta por el t茅cnico Jes煤s Mendilibar.

Sobre el cierre del mercado de pases, el Papu dijo adi贸s: 鈥淓l centrocampista argentino -campe贸n del mundo con la albiceleste en el pasado Mundial- cierra as铆 su etapa como sevillista, en la que ha disputado un total de 90 partidos entre todas las competiciones, con diez goles y seis asistencias en su haber鈥. El campe贸n del mundo con la selecci贸n argentina en Qatar 2022 se va con un t铆tulo bajo el brazo, el de la 煤ltima edici贸n de la Europa League.

Los sevillanos perdieron en tanda de penales la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester City y comenzaron con el pie izquierdo su periplo por la liga espa帽ola con ca铆das ante Valencia, Alav茅s y Girona. En tanto, ya conocen su suerte en la pr贸xima edici贸n de la Champions League: compartir谩n el Grupo B junto al Arsenal, PSV Eindhoven y Lens de Francia.

D铆as atr谩s, hubo rumores en torno al inter茅s del Damac FC de Arabia Saudita y hasta habr铆a presentado una oferta formal por su ficha de aproximadamente tres millones de euros. Tambi茅n hubo sondeos de equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos, del Vasco Da Gama de Brasil e incluso se lo mencion贸 cercano a Boca Juniors.

El Papu, afuera del Sevilla, ser铆a presentado en breve por un nuevo equipo (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

El presente de Alejandro G贸mez no es el mejor y tambi茅n se vio reflejado en la 煤ltima convocatoria de Lionel Scaloni, donde G贸mezno figura para los dos encuentros que marcar谩n el debut de Argentina por Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en el estadio Monumental el 7 de septiembre y Bolivia en La Paz cinco d铆as despu茅s. La ausencia del Papu G贸mez se suma a la de otros importantes que vistieron la casaca de la selecci贸n, pero todos con casos particulares. Como los de Paulo Dybala (Roma) y Giovani Lo Celso (Tottenham), quiene son ausentes con aviso debido a diversos problemas musculares. En tanto, Joaqu铆n Correa no fue citado por cuestiones futbol铆sticas.

EL COMUNICADO DEL CLUB ESPA脩OL

El Sevilla FC y Alejandro 鈥楶apu鈥 G贸mez han llegado a un acuerdo para la rescisi贸n del contrato que le un铆a a la entidad hasta el final de la presente temporada, 30 de junio de 2024. El centrocampista argentino -campe贸n del mundo con la albiceleste en el pasado Mundial- cierra as铆 su etapa como sevillista, en la que ha disputado un total de 90 partidos entre todas las competiciones, con diez goles y seis asistencias en su haber.

En cuanto a sus n煤meros como futbolista blanquirrojo, en LaLiga firm贸 la mayor铆a de encuentros y de goles, ya que en las tres temporadas alcanz贸 los 66 choques y aport贸 nueve dianas a la competici贸n regular. En el otro torneo nacional, la Copa del Rey, disput贸 siete partidos y anot贸 otro tanto, concretamente en la campa帽a 21/22 en la derrota ante el Betis en octavos. A nivel continental, el jugador complet贸 la docena de encuentros disputados en la Champions League y cinco en la UEFA Europa League en dos cursos, resultando campe贸n en este 煤ltimo en la que tuvo una participaci贸n intermitente debido a una lesi贸n de tobillo.

El Sevilla FC agradece a Papu G贸mez los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro que desee emprender.