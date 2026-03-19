Paoltroni acumula multas por desmontes ilegales desde 2017 y se complica su situación judicial

Luego de la condena de la Justicia de Formosa impuesta al senador

Francisco Paoltroni, que lo obliga a pagar un monto de 101 millones de

pesos por encontrarlo responsable del desmonte ilegal de 112 hectáreas, se

conocieron otras multas millonarias que el legislador de La Libertad

Avanza (LLA) arrastra desde los años 2017 y 2018 y que hasta la

actualidad no han sido pagadas.

En los últimos días, la defensa del senador Francisco Paoltroni, ante el

reciente fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 6 que lo obliga a pagar las

multas impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA)

por realizar desmontes ilegales, giró en torno a reclamos de “inmunidad

parlamentaria” para protegerse de las sanciones económicas, amparándose

en su rol delegislador, y a la “falta de legitimación pasiva”, sosteniendo que

no era titular del predio cuando se realizaron los desmontes.

Planteos que fueron rechazados por la Justicia por considerar que lo

solicitado no se encuadra en los casos de inviolabilidad de opiniones e

inmunidad de arresto contemplados en la Constitución Nacional y, porque

en la causa, figura la prueba de su vinculación con el predio.

Los desmontes en Formosa requieren de Permisos de Cambios de Uso de

Suelo, están regulados por la Ley 1.660 (Programa de Ordenamiento

Territorial), que cumple con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y hace

obligatorio para productores agropecuarios la presentación de proyectos

antes del inicio de la actividad productiva, ante el MPyA.

Estos permisos consisten en declaraciones juradas y fundamentaciones

legales y técnicas a evaluar, sobre la actividad primaria que realizarán los

productores, bajo qué criterios técnicos harán las inversiones y desarrollos

agropecuarios y qué impacto social y ambiental (principalmente sobre los

bosques nativos) tendrá el mismo. Estos permisos luego de ser aprobados

son fiscalizados satelitalmente por la cartera productiva y ambiental para

garantizar su cumplimiento.

Multas impagas por desmontes en 2017 y 2018

Consultado al respecto, el ministro de la Producción y Ambiente Lucas

Rodríguez, sostuvo que “Francisco Paoltroni desde hace casi una década

atrás incurre en infracciones graves por desmontes no autorizados. Por lo

tanto, el argumento de que las multas son una persecución política contra él

es una cortina que intenta tapar su situación judicial, correr el eje hacia la

discusión política y desviar la atención de la responsabilidad civil y penal

que el senador tiene por las infracciones reincidentes en materia

ambiental.”

“La opinión pública, sobre todo en redes sociales, cuestionó fuertemente el

atajo de la inmunidad parlamentaria que quiso tomar para no cumplir las

obligaciones que cualquier ciudadano tiene ante la ley y vincular a

Paoltroni a los privilegios de la casta política que dice combatir”, afirmó.

“Paoltroni ni asomaba en política cuando en 2017 y 2018, siendo socio de

CONAGRI S.A. y apoderado de Tomás Bahillo, llevó adelante Cambios de

Uso de Suelo sin autorizar en los Establecimientos “La Manga” al sur de

Estanislao del Campo y “El Comienzo” al sur de Brouchard, sobre 1.173 y

340hectáreas, en cada caso”, afirmó.

El ministro resaltó que esas infracciones tuvieron multas reducidas a

563.000 y 345.000 pesos, respectivamente y que son adeudadas hasta el día

de hoy. “La reincidencia y morosidad de Paoltroni nos llevó a solicitar la

ejecución judicial de las sanciones recientes”, expresó.

Para tomar dimensión de las multas impuestas en los años 2017 y 2018, y si

esos montos fueran actualizados al tipo de cambio de hoy, Francisco

Paoltroni y sus firmas asociadas, adeudarían casi 59 millones de pesos, sin

contar la condena reciente de los 101 millones de pesos resuelta por la

jueza María Lourdes Leliur.

Rodríguez puntualizó que “desde la sanción de la Ley de Ordenamiento

Territorial, el Registro de Infractores al régimen de Cambio de Usos de

Suelos de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, tiene más de

43 multas impuestas a establecimientos que han desmontado superficie

cubierta con monte nativo, excediendo lo que había sido autorizado o

haciéndolo de manera ilegal, sin permiso otorgado. Y en la actualidad hay

bajo análisis 19 casos más, lo que destierra el argumento de persecución.

En todo caso, las multas que se le han impuesto reafirman la conducta

ilegal y reincidente de Paoltroni en materia agropecuaria.”

La débil defensa jurídica

En relación a las irregularidades del proceso que planteó el abogado Omar

Gutiérrez, representante legal del senador libertario, Rodríguez dijo que “el

expediente es público y durante todo el proceso se cumplió con la Ley de

Procedimientos Administrativos, dando apertura a las instancias de

descargo y defensa que cualquier infractor tiene, proceso que ha sido

ratificado por la Justicia.”

“El abogado de Paoltroni desconoce lo que debería defender, porque en

declaraciones radiales y en medios gráficos, habló de que a Paoltroni no se

le formuló un cargo y de que la superficie total del campo es de 102

hectáreas. La notificación del cargo de la infracción por las 112 hectáreas

desmontadas (sobre las 160 hectáreas totales del establecimiento ubicado a

22 kilómetros al sur de Ibarreta, cercano a la Ruta Provincial 27 y al norte

del Riacho Salado) está en la foja 05, del 28/04/2022,del expediente al que

le recomendamos leerlo detenidamente. O se confunde con tantos datos o

directamente no tiene experiencia jurídica en materia agropecuaria y

ambiental para esgrimir tan débil defensa”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó en que “el desmonte es ilegal por donde se lo mire, ni

siquiera es un desmonte excedido. Ilegal con todas las letras, porque no

existe una solicitud previa de Permiso de Cambio de Uso de Suelo que

haya iniciado Francisco Paoltroni para iniciar la transformación del

ambiente.”

Consultado sobre la controversia de si Paoltroni era o no titular del predio

al momento del desmonte, ironizó: “¿Quién desmonta un campo una, dos o

tres semanas antes de venderlo? Consiguió el vendedor con más visión de

negocio, hay que felicitarlo, ¿no?”

Y aseguró que “el cruzamiento de información entre el Informe de

Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la propiedad de

Francisco Paoltroni, con las fechas de las imágenes del satélite

Sentinel_JQS, del 30/06/2021 (no se observan desmontes), 29/08/2021 (se

observan desmontes en predios contiguos de firmas asociadas a Paoltroni)

y del 26/09/2021 (se observan las 112 hectáreas desmontadas), todas

incluidas en el expediente, más los informes técnicos con inspecciones

oculares para evaluar el impacto ambiental, prueban que el senador

libertario es plenamente responsable de la infracción”, finalizó.

El panorama judicial para el senador de La Libertad Avanza se complica,

porque a pesar aún de contar con instancias de apelaciones en Cámara, la

debilidad de los argumentos de su defensa y los desmontes en otros predios

contiguos, conformando un solo desarrollo agropecuario, hacen que las

demás multas impuestas a Paoltroni agraven su situación y esto pueda abrir

nuevas instancias de medidas judiciales en su contra.