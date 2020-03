Pandemia – La educación virtual en tiempos de coronavirus

La educación virtual en tiempos de Coronavirus estará en la agenda, al menos, por las próximas semanas. Ante el imprevisto del aislamiento obligatorio generado por la pandemia mundial, distintos establecimientos educativos tuvieron que adaptar sus carreras a este formato virtual. Y una de las que mejores resultados viene teniendo es UADE, que desde la semana pasada dicta el cien por ciento de sus materias de manera remota.

Poniendo la tecnología al servicio de la educación, UADE garantizó la continuidad de las clases de 35 mil estudiantes para que puedan avanzar con los estudios desde sus hogares.



Al respecto, Andrés Cuesta, secretario académico de UADE, señaló: “Debimos adaptarnos rápidamente a las nuevas demandas de este contexto, garantizando tanto la continuidad como la calidad de los procesos de formación universitaria. Por eso mismo, desde el 16 de marzo, migramos todas nuestras clases presenciales a un nuevo formato de educación remota. Más de 2500 cursos de múltiples carreras pasaron a ofrecerse a través de nuestra propia plataforma digital, que fue complementada con MS Teams como herramienta para ofrecer encuentros sincrónicos y asegurar la interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes, así como también con otras aplicaciones educativas. En muy poco tiempo, se hicieron disponibles los contenidos de todas las materias en nuestra plataforma; facilitamos el acceso a bibliografía en formato digital; incrementamos la cantidad de videoclases de libre disponibilidad; y pusimos también los recursos de nuestras materias virtuales al servicio de las materias presenciales que pasaron a modalidad remota”.



Además, agregó: “Demostrando su gran compromiso y pasión por brindar una enseñanza de excelencia, todos los docentes hicieron un gran esfuerzo para adecuarse a estas necesidades y facilitar los aprendizajes de los estudiantes bajo esta nueva modalidad. Ofrecimos cursos virtuales, desarrollamos tutoriales y brindamos asistencia a los profesores para que pudieran utilizar todas las herramientas informáticas disponibles con el objetivo de enriquecer sus clases remotas. Por supuesto, se trata de un camino de aprendizaje que toda la comunidad educativa está atravesando, que se sostiene con un fuerte trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes, áreas de soporte y directivos”.

Uno de los desafíos principales que enfrentó UADE desde el comienzo, fue el de suplir la vivencia dentro del aula, es decir, el intercambio entre docente y alumnos que favorece la transmisión de conocimientos. Aquí es donde las clases sincrónicas con la posibilidad de generar contacto en tiempo real cumplieron un rol fundamental para la rápida adaptación de todos los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje.

Miguel Ángel Ponte, subdirector del MBA Online que dicta UADE, enfatizó: “El contexto de la pandemia impacta en toda la vida social y las comunicaciones. Por eso, nos obliga a superar la comunicación presencial por otras formas de comunicación. Hoy queremos potenciar todos los recursos que nos ha dado la virtualidad para cubrir el bache que genera esta ausencia de contacto directo”.



A su vez, Ponte remarcó la oportunidad que ofrece este tipo de coyuntura: “Una fortaleza de este momento es que nos empuja a utilizar la virtualidad, que se ha ido acoplando a todo lo que es la vida diaria. Esto potencia todo, porque más allá de esta situación particular, ya hace años que la educación está trabajando en integrar mecanismos de comunicación no presencial directa. Esto impulsa la educación de una forma absoluta desde tres puntos de vista: para el profesor, porque todo lo que es la estructura y diseño del proceso educativo está hecho por el mismo educador, como parte del conjunto de educadores que lo diseñan, y después puede concentrar el aporte de su creatividad en la facilitación de aprendizaje. Para los alumnos, porque les permite disponer de un material a su tiempo e ir cada uno a su ritmo. Tienen un tiempo asignado al aprendizaje según sus propias posibilidades (y, desde ya, se evitan el tiempo de traslado). Y para el sistema educativo en general, ya que esta es la herramienta del futuro, porque si queremos llegar a siete mil millones de personas, no hay otro camino que ir por la enseñanza virtual”.



MBA Online y Licenciatura en Administración de Empresas Online

El MBA Online se dicta desde 2014 en UADE. Cuenta con acceso a los contenidos las 24 horas desde una plataforma que tiene clases grabadas, ejercicios individuales y grupales, foros, wikis, bibliografía digital, materiales desarrollados por Harvard, actividades de repaso, autoevaluaciones, simuladores y otros recursos. A su vez, hay videoconferencias, clases en vivo que también se pueden ver grabadas, repaso previo a los exámenes, discusiones de casos y presentaciones de trabajos prácticos. Cada materia tiene asignado un profesor experto en su disciplina. Sobre esto, su director, Carlos Sicurello, subrayó: “Es un programa de mucho éxito y los que más lo recomiendan son nuestros alumnos y egresados. Allí formamos jóvenes que tienen entre 30 y 35 años. Trabajan en organizaciones o mandos medios, o tienen su emprendimiento o están pensando en impulsar uno. Y encauzamos el MBA en la formación de líderes, de directivos. A nuestros alumnos los enfocamos en lo que llamamos el ‘ADN de UADE Business School’, que representa un conjunto de valores y competencias con las que nosotros creemos que nuestros alumnos van a tener éxito y alcanzar sus objetivos”.



Al referirse a esos valores, Sicurello puntualizó: “El trabajo en equipo, la creación de valor, la transformación de la realidad, la gestión del cambio, la creatividad y la innovación, la toma de decisiones con responsabilidad social. Hacemos mucho énfasis en que piensen en una Argentina y un mundo mejor”. A su vez, al hablar de la modalidad y la exigencia, remarcó: “Nuestro MBA está enfocado en casos: para ejemplificar, mientras cursan, hacen tres materias en simultáneo y todas las semanas tienen que resolver un caso de cada materia. Es, verdaderamente, un programa exigente. Y, además, se los entrena desde el inicio a solucionar problemas y a tomar decisiones con base en el trabajo en equipo. Y equipos que funcionan de manera remota, es decir, que un egresado está entrenado para dirigir, liderar y hacerlo de manera presencial o a distancia. Todo esto dictado con la calidad que nos brindan nuestros profesores, que están certificados (dar clases online está certificado) y entrenados, y son un factor diferencial en nuestros programas”.



“La Licenciatura en Administración de Empresas Online se hace completamente a distancia. Empezó hace tres años y nos encontramos con un gran desafío, porque la madurez que puede tener un alumno de posgrado es mayor a la de uno de grado. El tema principal es cómo lograr superar la desconfianza que todavía tienen los padres en el aprendizaje virtual. Es llamativo que el 80% sean alumnos de una edad promedio de 30 años que relanzan su vida laboral. Eso significa que el alumno de grado común no le tienen aún confianza”, reveló Miguel Ángel Ponte.



De esta manera, apalancándose en su experiencia en educación virtual, UADE ha migrado actualmente sus cursos presenciales a una modalidad remota que permite que sus estudiantes se sigan formando y avancen en sus carreras de grado y de posgrado, asegurando altos niveles de calidad educativa en el contexto actual de aislamiento por la pandemia del COVID-19.

La Dra. Ana María Mass, Secretaria de Educación Virtual en UADE, señaló que “la importancia de que las instituciones aprendan a lidiar con la crisis, y que las soluciones no sean tan solo un parche que se quita cuando la herida cicatriza. La educación a distancia es, en general, y en la UADE en particular, un modelo sustentable, viable y creciente de educación. Su aporte inmediato como solución a esta crisis es fundamental, pero su crecimiento y potencial continúan siendo las fuerzas más vigorosas dentro de la transformación que vive la educación. Su fuerza radica en que la tecnología nos permite combinar una experiencia personal y única para cada usuario con llegada a miles simultáneamente. Dependerá de nosotros no retroceder y profundizar sus ventajas una vez que las aguas se calmen”.