PANDEMIA. Indican que hay cerca de 7 mil trabajadores desempleados en el sector de la construcción

El secretario general de la CGT en Formosa, Hilario Martínez en contacto con la AM990 habló de la perdida en puestos de trabajo, aseguró que hasta el momento hay cerca de 7 mil trabajadores sin empleo en todo el territorio.

Martínez comenzó diciendo “con el tema de la cuarentena no podemos realizar los festejos por el Día del Trabajador, ya que está prohibido, este año tendremos que quedarnos en casa, un día tan importante para los trabajadores de todo el mundo”.

Pérdida del trabajo

Asimismo y consultado acerca de la perdida de puestos de trabajo indicó ” tomando el parámetro en la República Argentina y en la provincia, ya se han perdido muchos empleos. Cuando vino el ministro (Gabriel) Katopodis a firmar un acuerdo con el Gobernador Insfrán por una inmensa cantidad de obras públicas que tendrían que haber comenzado, ahora que quedó todo parado por el coronavirus, hay que esperar para ver cuando finaliza esto y a partir de allí iniciar la lucha nuevamente para ver cuando se pone en marcha todo”.

“Debemos decir que en nuestra provincia hay algunas obras privadas que están en funcionamiento, los que no han recuperado sus puestos de trabajo son aquellos trabajadores que viven de la changa, no porque no puedan salir, si no porque los dueños de casa tratan de que nadie ajeno ingrese a los domicilios”, explicó.

“Hay que decir que hay unos 7 mil trabajadores desocupados, en todo el territorio. Habrá unos mil trabajando”, dijo.

“El gobierno de la provincia mantuvo las obras durante 4 años, no solo con la pandemia, durante el gobierno de Mauricio Macri la provincia solventó para que haya trabajo en la obra pública, es decir que escuelas, refacciones en edificios y demás, estas obras han avanzado y están próximas a terminarse y hay muy poca gente trabajando y lo que se tendría que haber reactivado con el nuevo gobierno, lamentablemente con esta pandemia se paró”, cerró .