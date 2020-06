PANDEMIA. Hryniewicz: “vemos con beneplácito el anuncio del Presidente”

El Presidente de la CAPYMEF, Fabian Hryniewicz en contacto con la AM990 habló en relación a los dicho por el presidente de la Nación donde se habla de distanciamiento social que permite la apertura de varias actividades.

Hryniewicz comenzó diciendo “desde la parte comercial la verdad es que vemos con beneplácito el anuncio del Presidente anuncio porque estamos atravesando una situación tremendamente compleja. No hay que olvidar que se suman tres crisis,la primera producto de los cuatro años de endeudamiento con la perdida de casi 200 mil pymes, más la crisis de la deuda externa no resuelta que produjo varios disturbios económicos en el país y se suma esta pandemia que nos pone en una situación prácticamente de indefensión porque esto no tiene nada que ver nada con la economía si no con la salud”.

“Entonces recibir la noticia que de alguna manera hay una flexibilización por lo menos al espíritu y a las esperanzas no hace bien, en términos económicos tenemos que ver en que situación se encuentra el cliente para hacer efectiva esta medida”,siguió.

Asimismo contó “durante toda la semana he mantenido videoconferencias con colegas de la República Argentina a través de la comisión que yo presido que es la de Ciudad de Fronteras, también he participado de la reunión de comercio de la CAME, mantuve reunión con amigos de España y un fin de actividades relacionadas a este tema y tenemos que estar contentos porque se ha preservado mucho y bien aparentemente lo que es la salud pública, pero en temas económicos no estamos muy distanciados a los que es Argentina en materia económica, es decir países que están mucho más aventajados económicamente y están pasando una situación económica tremendamente desesperante como la nuestra”.

En relación a la experiencia de otros países como España en materia económica y sanitaria señaló “hay que preguntarse quiénes fueron los que sobrevivieron porque de la mayoría de las Pymes solo las que venían con una administración relativamente sana se pudieron mantener, después la situación económica de ese país, no es la misma que tiene Argentina. España ha puesto mucho dinero para el salvataje del sector sobre todo en la parte comercial, incluso en algunos casos hasta otorgando subsidios cosa que nuestro país lo único que ha logrado es hacer un subsidio para mantener la empleabilidad, pero tenemos muchas otras obligaciones que realmente esta pandemia nos sorprendió a todos”.

“Nosotros hoy ya estamos trabajando para ver como resolvemos el día después y ya se empiezan a dar con estas flexibilizaciones”, remarcó.

Sociedad 5.0

A modo de primicia, indicó “ya se constituyó en Latinoamericana, una agrupación que se llama Sociedad 5.0 que esta compuesta por dirigentes empresarios, autoridades diplomáticas de los gobiernos de diferentes países y a la cual tuve el honor de estar invitado a participar”.

“La intención de este grupo es ir pensando en ideas innovadoras ara poder afrontar los que sucederá el día después porque como no hay antecedentes, no podemos tomar ejemplos para replicarlos en cada una de nuestras naciones, entonces tenemos que ser ingeniosos y creativos y trabajar en conjunto para ver como se resuelve la situación a futuro”, señaló.

Asimismo aseveró “si bien fue la primera reunión estamos apuntando a lo tecnológico puesto que ese rubro se incrementó un 83 por ciento, es decir que tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido porque la gente esta acostumbrándose a utilizar los medios digitales para realizar todas sus compras y pagos”.

Aumento de tasas municipales

“En lo personal están errados, porque querer compensar la baja recaudación que tienen con el aumento de las tasas va a significar menor recaudación, en eso estoy seguro”, opinó.

“Si uno camina por las calles de Formosa ve que hay muchos locales vacíos, algunos de estos locales se han mudado a distintos barrios donde el costo inmobiliario es menor,pero la gran mayoría ha decidido cerrar definitivamente y comercializar a través de las redes sociales donde hay una oferta de mercadería que van desde las tradicionales prendas de vestir hasta productos alimenticios que venden por ese servicio que no tributa absolutamente y no generan nada para el Estado, entonces incrementar cuando hay una merma en la comercialización, entonces aumentarle las tasas no significará mayor recaudación. Creo que esa fue la intencionadamente de la Municipalidad para compensar la escasa recaudación aumentando tasas y creo que se ha equivocado”, cerró.