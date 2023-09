Pampita rompió el silencio tras la detención del hermano de su marido

Hace algunos d铆as, el hermano del marido de Pampita fue arrestado por manejar alcoholizado. Mientras la modelo se encontraba de viaje por Nueva York, Roberto Garc铆a Moritan se encargaba de controlar la situaci贸n.

Ya en Buenos Aires de vuelta, la jurado del Bailando 2023 rompi贸 el silencio y habl贸 de lo que hab铆a ocurrido. 鈥淟o que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable. Imaginate, tengo primos, t铆os, sobrinos, cu帽ados, padrinos鈥 Imposible opinar por ellos y por sus acciones鈥, dijo Carolina en di谩logo con Intrusos.

鈥淐uando te enteraste, 驴qu茅 pensaste?鈥, le consult贸 el notero. De esta manera, la modelo se mostr贸 muy tranquila: 鈥淟a verdad es que siempre me sucede lo mismo. Como que la que est谩 expuesta y elige este trabajo soy yo, y la que responde por las acciones al ser una persona medi谩tica soy yo”.

“Lo que le pase a los dem谩s, no es que me supera, pero no tengo nada que ver鈥, cerr贸.