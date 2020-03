Pampita habló de la posibilidad de volver a ser madre: “Vamos a…”

A los 42 años la modelo habló seriamente de la idea de volver a quedar embarazada y aseguró que es un estado que “la potencia”.

A los 42 años, Carolina Pampita Ardohain disfruta a pleno de con su nuevo marido, Roberto García Moritán. A cinco meses del enlace, las familias de ambos se ensamblaron de muy buena manera y todos se llevan muy bien.

Los hijos de Roberto, que tuvo con Milagros Brito, Santino, de 15, y Delfina, de 13, con los de Carolina, de su relación con Benjamín Vicuña, Bautista, de 12, Beltrán, de 7, y Benicio, de 5. Todos viven en una casona de Barrio Parque, pero pronto se mudarán a una casa más grande para que todos tengan su propio espacio.

“Como nos casamos muy rápido, no habíamos llegado a mudarnos. Después, juntamos todo en una casa, que todavía está medio desordenada. Pero nos vamos a mudar dentro de poquito, así cada integrante de esta nueva familia siente que todo es de todos”, contó a la revista Hola.

“Rober me deja ser. A todo lo que sugiero me dice que sí, me da todos los gustos, me deja divertirme con mis locuras y a mí me encanta poder ser yo misma y que él me apoye”, relevó la conductora.

“Como tenemos el mismo sueño, no hay lugar para conocer otra gente. Somos dos personas que queremos llegar hasta viejitos juntos. Si no fuera así, seríamos novios e igual estaría bárbaro. Pero hay ganas de acompañarnos seriamente y hacer un equipo con nuestra familia”, dijo.

Ante esta revelación, Carolina habló de la posibilidad de volver a ser madre. “Me encanta el estado del embarazo, me llena de energía y me potencia. Primero, tenemos que ordenarnos como familia, ya tuvimos las primeras vacaciones con convivencia incluida y ahora vamos a mudarnos. Después, vamos a dar ese paso. Es un deseo, pero no inmediato”, contó.