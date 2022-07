Palmieri: “Las economías regionales necesitan previsibilidad”

La afirmación fue hecha por el vice gobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri y afirmó que la fruticultura no escapa a la situación del resto de las economías regionales.

SAN ANTONIO OESTE, RIO NEGRO (NAP) Las dificultades por las que atraviesan las economías regionales por los costos de los insumos dolarizados y en particular la de la fruticultura del Alto Valle, fueron analizadas por el vicegobernador de la Provincia, Alejandro Palmieri. La actividad fruticula de esa región, además de los problemas por los costos dolarizados, enfrenta también dificultades por la caída de las exportaciones. En ese sentido el titular de la legislatura provincial además de reclamar previsibilidad expresó que: “la fruticultura no escapa a los problemas del resto de las economías regionales exportadoras, porque sin previsibilidad, sin poder ser competitivos en el mundo, es muy difícil salir adelante”. “El tipo de cambio actual no es competitivo para las exportaciones. Hay un dólar de $ 130 para cobrar las ventas al exterior, pero la mayoría de los costos e insumos van atados al dólar de $ 250”, explicó el presidente de la Legislatura y agregó que “por otro lado las medidas de restricción de importaciones, afectan también al sector que requiere tecnología e insumos justamente para ser más competitivos”, precisó en una nota publicada por El Cordillerano.

En diálogo con FM Marítima de San Antonio Oeste, respecto al impacto que tiene la crisis frutícola en la actividad portuaria, Palmieri aseguró que “a la difícil situación estructural que vienen atravesando las exportaciones frutícolas, este año se le sumo la guerra que afectó sensiblemente los embarques a un mercado importante para nuestra fruta como Rusia.” “A la Argentina le faltan dólares y le sobran pesos. Se necesitan reglas claras para los que producen y exportan”, remarcó el vicegobernador. También agregó: “No pasa por ser ni más ni menos amigos del campo, porque a veces pareciera que el enemigo está adentro, cuando en realidad los que producen tienen que ser acompañados por los gobiernos, dando previsibilidad”, dijo Palmieri. Para eso es necesario tener un tipo de cambio competitivo, subrayó el mandatario quien advirtió que debe existir “una carga impositiva acorde (porque los estados también necesitan recaudar), y después los productores saben lo que tienen que hacer. Nuestras peras y manzanas, por ejemplo, son reconocidas por su calidad en todo el mundo”. Luego enumeró las distintas tareas culturales que se deben realizar en la fruticultura y advirtió que “en actividades como la fruta; en donde son muchos los eslabones de costo dentro la cadena productiva; desde la poda previa en la chacra antes de la temporada, hasta llegar al barco, con una producción mano de obra intensiva, estos momentos de alta inflación y tipo de cambio no competitivo, afectan muchísimo. Mucho más que a otros sectores como la soja por ejemplo. Con menos eslabones en su cadena de costos de producción y mucho menos mano de obra en el proceso”(Noticias AgroPecuarias).