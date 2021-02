Palavecino y Martínez son los primeros refuerzos de River: cómo están las negociaciones por los otros tres jugadores que interesan

El mediocampista y el defensor se realizaron la revisión médica y en las próximas horas firmarán sus respectivos contratos. El Millonario ahora negocia por Vigo, Maidana y Driussi

A horas del comienzo del nuevo certamen, River cerró las dos primeras incorporaciones para el plantel de Marcelo Gallardo: Agustín Palavecino y David Martínez se realizaron la revisión médica por la mañana y en las próximas horas le pondrán la firma al contrato que los unirá con la entidad.

“Estoy muy contento. Hablé con Marcelo (Gallardo). Es el sueño de cualquier jugador, estoy muy contento por llegar a River”, dijo Pala desde Ezeiza en su llegada al país durante las primeras horas del viernes. Minutos más tarde, fue captado ingresando a la Clínica Rossi para realizarse los estudios pertinentes, al igual que Martínez.

El Deportivo Cali, club donde brilló desde el 2019, informó los detalles de la venta en sus redes sociales: “Se llegó a un acuerdo con el Club Atlético River Plate por la transferencia de los derechos federativos y el 35% de los derechos económicos de Agustín Palavecino. River en diciembre del presente año podrá ejercer la opción de compra por un 30% adicional de los derechos económicos”. La ficha del mediocampista de 24 años pertenecía en partes iguales al combinado colombiano y a Platense.

El defensor zurdo viene de ganar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, pero regresará al club que lo vio nacer. Martínez se formó en las inferiores de River y hasta integró los planteles del Muñeco Gallardo –sólo jugó unos pocos minutos de un partido–, pero tuvo su explosión en Florencio Varela. El combinado de Núñez es propietario del 50% de su ficha al igual que el Halcón, quien se había adueñado de ese porcentaje a mediados del año pasado.

A la espera de la foto oficial del mediocampista y el defensor, el club continúa las negociaciones con el lateral Alex Vigo, el marcador central Jonatan Maidana y el atacante Sebastián Driussi.

Sin dudas que la tratativa más complicada está en torno al delantero del Zenit: la entidad rusa sufrió la lesión del delantero Malcolm e impediría la salida del futbolista argentino de 25 años. Es más, durante las últimas horas el jugador utilizó sus redes sociales para dejar un sugestivo posteo en el que deja en claro que su regreso es casi imposible: “Todo pasa por algo, ya nos volveremos a ver”.

El panorama es completamente distinto con los dos defensores. Vigo, de 21 años, tiene todo encaminado para desembarcar en Núñez. Según la información que brindó el diario El Litoral, River abonaría 2 millones de dólares por el 50% de su pase y están debatiendo la posibilidad de acordar un préstamo por el juvenil Cristian Ferreira.

Maidana viene de quedar libre en el Toluca de México y a los 35 años tendrá su segunda estadía en la institución tras su anterior paso que duró casi una década: alzó 11 títulos, destacándose las dos Copa Libertadores. “Maidana, es un jugador que yo aprecio mucho y es un símbolo de mi proceso, quedó en libertad de acción. Ha tenido otras ofertas, yo le dije ‘si querés venir acá no te voy a cerrar las puertas del club’, y es un jugador que me ha dado muchísimo. Si él viene acá, va a competir y va a hacer competir a los demás. Yo no le aseguro la titularidad a nadie, pero quiere terminar su carrera acá. Faltan resolver unas cosas para tenerlo entrenando acá con nosotros. Yo sé que va a competir; si no, se lo hubiera dicho”, declaró en las últimas horas Marcelo Gallardo sobre su llegada.

