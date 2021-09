Pakapaka, nominado a los Premios Emmy Kids 2021 por la serie animada “Petit”

El premio, que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión desde 2013, reconoce la excelencia en la programación infantil internacional producida fuera de Estados Unidos.

El canal infantil p√ļblico Pakapaka fue nominado en los Premios Emmy Kids 2021 en la categor√≠a Animaci√≥n por la serie ‚ÄúPetit‚ÄĚ, que sigue a un ni√Īo curioso cuyas preguntas abren mundos posibles y alternativos que nadie hab√≠a imaginado antes.

Premios Emmy Kids 2021

El ganador se conocerá el próximo 12 de octubre a través de una ceremonia virtual, se informó a través de un comunicado.

All√≠ ‚ÄúPetit‚ÄĚ, que es una coproducci√≥n de P√°jaro, Non Stop, Se√Īal Colombia y Pakapaka, competir√° con ‚ÄúMush-Mush and the Mushables‚ÄĚ (Francia), ‚ÄúShaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom‚ÄĚ (Reino Unido) y ‚ÄúAardman Tish Tash‚ÄĚ (Corea del Sur).

La serie sigue al personaje del t√≠tulo y a sus compa√Īeros de aventuras Laura, Gregorio, Rom√°n y su perro Tadeo, en diversas ocurrencias y travesuras que surgen de las experiencias cotidianas de la infancia. La propuesta est√° basada en el cuento ‚ÄúPetit, el monstruo‚ÄĚ, de la reconocida ilustradora y escritora argentina Isol.

La serie puede verse completa y de manera gratuita a través del canal en YouTube de Pakapaka (https://www.youtube.com/watch?v=6IM7HzWIhD8) y en la plataforma Contar (https://www.cont.ar/serie/4a8b07d9-9e22-4f18-9f68-279f745ecc22).