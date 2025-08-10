* Por Mateo Saulo Marín

Todos saben que es de gente de bien cumplir con la palabra, con los pactos acordados. Los romanos, de esto sabían y dejaron grandes enseñanzas, tenían una alocución definitoria y definitiva: “Pacta sunt servanda”, es decir, “los pactos deben cumplirse”.

En la sociedad en la que vivivimos esto adquiere una enorme relevancia, puesto que el ejercicio democrático que nos hemos dado como marco convivencial exige que quien se postula para un cargo, cumpla con quienes los votaron, estableciéndose el pacto democrático entre el candidato y sus votantes, el que debe honrar en el ejercicio del cargo.

Sin embargo hay personas que se pasan por donde no les da el sol eso de cumplir con los pactos.

Es de lo que hemos sido testigos en la sesión de la Convención Constituyente Provincial el pasado viernes 8, donde 6 convencionales, entre enojos fingidos, ofensas imaginarias y argumentos infantiles, se retiraron de la Asamblea para la que fueron electos, buscando un golpe efectista, planeado y premeditado, que los ponga en el foco de atención que les es esquivo sin escándalo de por medio

Para justificar la defeccion hablaron de “no convalidar la violación de la constitución nacional”, de que les “apagan los micrófonos para que no hablen” o que las “cámaras de la transmisión no los enfocan”, razones sin peso ni sustancia que absuelvan la intentona destituyente del grupo mileista.

La joven María Sofia Fridman, sin historia, militancia ni trayectoria conocida, al carecer de peso político propio, es la que menos pito pudo tocar en esta movida, casi lo mismo que Pablo Miguez, que en cada una de sus escasas intervenciones pidió sistemáticamente disculpas por sus limitaciones para desempeñarse en la constituyente, cual remedo patético del personaje de Capusotto, “Juan Domingo Perdón”. Por su parte, Guillermo Evans, sin superar sus contradicciones ni frustraciones de pandemia, renunció a pasar a la historia grande de Formosa al prestarse al circo libertario y abandonar la constituyente; de los seis fugitivos era el único en condiciones de realizar aportes de valor constitucional, una verdadera pena que no tuviera la valentía suficiente de defender y mantener su rol de convencional ante sus correligionario.

En eso de incumplir pactos, tanto Gabriela Neme y Atilio Basualdo, hacen gala y abuso de ello. Sin dejar aliado, socio o amigo por traicionar, solo es cuestión de tiempo que entre ambos se desconozcan y crucen acusaciones. Es sabido que ambos se desconfían mutuamente y que la circunstancial unión tiene plazo de vencimiento: en cuanto uno deje de ser útil al otro, como es de costumbre, se descarta y cambia por otro u otra.

Por último, Francisco Paoltroni, ha mostrado su verdadera cara: es un autoritario que no admite la mas mínima posibilidad de discusión; es el arquetipo del peon que llegó a patrón de estancia y que olvidando sus orígenes explota a los suyos. En la convención pudimos conocerlo en primera persona, no solo es limitado en sus argumentos, sin solidez y poco imaginativo; ante tales limitaciones es claro que su única razón de ser es pedir la intervención federal de la Provincia, pues es la única manera que tiene para consolidar el patrimonio material que ha logrado hacer en Formosa. Vió la veta y trata de explotarla al máximo en su provecho, no le importa otra cosa.

Lo triste es que el guion que siguen los seis destituyentes se lo escriben en Buenos Aires, a nadie de por aquí se le ocurriría hacer el circo en la escalinata de la Legislatura, con las pancartas impresas para la ocasión, que, es obligación señalarlo, es una copia de la campaña electoral lanzada por Milei en PBA, banalizando el “Nunca Mas” que tanto significa para los argentinos.

Pacta Sunt Servanda, salvo para aquellos que solo piensan en sus propios y mezquinos intereses. Que alguien los ampare, si lo desea, desde acá los repudiamos.