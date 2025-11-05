Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

El humorista confirmó en Puro show su divorcio de Felicitas Isse Moyano, madre de sus cuatro hijos, y el comienzo de una nueva historia.

Conocido por su bajo perfil alejado de los escándalos y la exposición de su vida personal, Pachu Peña confirmó su separación de la estilista Felicitas Isse Moyano tras más de 25 años de matrimonio y el comienzo de una incipiente relación.

A sus 63 años, el humorista confirmó que atraviesa una nueva etapa personal: no solo puso fin a su relación, madre de sus cuatro hijos Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina, sino que también inició un nuevo romance con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella. Ambos han optado por la discreción, aunque en las últimas semanas comenzaron a mostrarse juntos en público.

El vínculo entre Peña y su exesposa se extendió por más de dos décadas y media, tiempo en el que formaron una familia. La pareja, que inició su historia en Rosario, decidió separarse tras atravesar una crisis profunda, según reconoció el propio humorista. La noticia de la ruptura se mantuvo en reserva durante un tiempo, hasta que este martes en Puro show (Eltrece) el humorista decidió confirmarla y hablar abiertamente sobre su situación sentimental actual.

En cuanto a su nueva relación, Peña relató que el encuentro con Paula Paparella se produjo de manera casual, en un momento en el que su matrimonio anterior ya atravesaba dificultades. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada…”, expresó el comediante, quien se mostró incómodo al abordar su vida privada.

Sobre el presente con su novia, de 42 años, Pachu explicó: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”. Aunque ambos prefieren no dar demasiados detalles y evitan poner etiquetas a la relación, fuentes cercanas señalaron que el vínculo se formalizó hace aproximadamente tres meses, tras varios meses de conocerse en un entorno de amigos y reuniones discretas.

Paula Paparella, la nueva pareja de Peña, pertenece al mundo de la moda y la estética, aunque siempre se ha mantenido alejada de la exposición mediática. Es hija de Leo Paparella, estilista de celebridades y figuras de la política desde hace más de 30 años. A pesar de su entorno familiar vinculado al espectáculo, Paula ha optado por la reserva y solo recientemente comenzó a aparecer en público junto al humorista, principalmente en reuniones con amigos y eventos privados.

Peña, fiel a su estilo reservado, evitó profundizar en detalles sobre su nueva relación y subrayó que no tiene planes a largo plazo. “No estoy proyectando nada, es un día a día”, afirmó, dejando en claro que prefiere vivir el presente sin apresurarse. Además, remarcó que su principal prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos: “Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, sostuvo, mostrando respeto por su anterior pareja y evitando cualquier comentario polémico.

Según contó Pochi en el ciclo que conduce Pampito y Matías Vázquez, en el entorno de ambos, la relación se percibe como una nueva etapa para el humorista, quien, tras una larga historia de amor con su exesposa, vuelve a apostar por el amor. Personas cercanas a la pareja señalaron que, aunque la relación se mantuvo en secreto durante los primeros meses, en las últimas semanas Pachu y su actual pareja comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos y salidas con amigos, sin ocultarse pero sin buscar la exposición mediática.

Discretos en sus apariciones públicas y sin dejar rastros en redes sociales, Paula Paparella y Pachu Peña atraviesan una etapa de felicidad. Pochi precisó que, según allegados a la pareja, “están súper enamorados”. Cuando nació el amor, ambos se encontraban solteros, ella no tiene hijos y sus allegados cuentan que se muestra entusiasmada por esta nueva etapa que vive con el humorista.

Compartir nota: