Ousmane Dembélé le ganó la puja a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro 2025

El francés se quedó con el galardón a mejor jugador del mundo. Lautaro Martínez quedó 20° y Alexis Mac Allister 22°. Yamal ganó el Kopa y Luis Enrique, el mejor DT.

Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, le ganó el duelo a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, en la ceremonia de la 69° edición en el Théâtre du Châtelet, de París.

El extremo del París Saint-Germian se quedó con el reconocido premio por delante de Lamine Yamal, quien terminó en la segunda ubicación. Además de los cuatro títulos que ganó con el PSG, incluída la Champions League y los tres torneos locales de Francia, convirtió 35 goles y brindó 16 asistencias en 53 partidos. El histórico futbolista brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el galardón.