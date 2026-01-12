Otro desarrollo exitoso de las ferias paipperas en la ciudad capital

Como todos los viernes se desarrolló una nueva edición de la tradicional
feria paippera en el Polideportivo del barrio La Paz, situado en Joaquín de
los Santos al 1200 de la ciudad capital.
Del mismo modo, también se realizaron las ferias en el playón ubicado en
Padre Grotti 1040, en el barrio Don Bosco, y en el Centro Comunitario del
barrio La Nueva Formosa.
Así lo destacó Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización
del Instituto PAIPPA, recordando de esta manera que son tres los puntos
fijos de comercialización en la Capital.
“A pesar de estar en receso vacacional, no paramos”, aclaró e invitó a los
vecinos “a que se acerquen todos los viernes a adquirir productos de los
paipperos”.
Respecto de los horarios, aclaró que varían según la sede, indicando que la
actividad inicia a las 5.30 horas en el Polideportivo, a las 6 en el playón y a
las 7 en La Nueva Formosa.
Sobre los productos de temporada, señaló que en este momento hay
“mango, mango durazno y mango mamón, bananitas de oro y las de
siempre. Además, las verduras de hoja, variedad de zapallos, batata, así
como mandioca y el verdeo que tenemos todo el año”.
Destacó que estas ferias “permiten construir la propia economía del
productor, porque al no existir una intermediación, la relación de
comercialización es directamente entre el paippero y el consumidor”.
