Otro desarrollo exitoso de las ferias paipperas en la ciudad capital

Como todos los viernes se desarrolló una nueva edición de la tradicional

feria paippera en el Polideportivo del barrio La Paz, situado en Joaquín de

los Santos al 1200 de la ciudad capital.

Del mismo modo, también se realizaron las ferias en el playón ubicado en

Padre Grotti 1040, en el barrio Don Bosco, y en el Centro Comunitario del

barrio La Nueva Formosa.

Así lo destacó Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización

del Instituto PAIPPA, recordando de esta manera que son tres los puntos

fijos de comercialización en la Capital.

“A pesar de estar en receso vacacional, no paramos”, aclaró e invitó a los

vecinos “a que se acerquen todos los viernes a adquirir productos de los

paipperos”.

Respecto de los horarios, aclaró que varían según la sede, indicando que la

actividad inicia a las 5.30 horas en el Polideportivo, a las 6 en el playón y a

las 7 en La Nueva Formosa.

Sobre los productos de temporada, señaló que en este momento hay

“mango, mango durazno y mango mamón, bananitas de oro y las de

siempre. Además, las verduras de hoja, variedad de zapallos, batata, así

como mandioca y el verdeo que tenemos todo el año”.

Destacó que estas ferias “permiten construir la propia economía del

productor, porque al no existir una intermediación, la relación de

comercialización es directamente entre el paippero y el consumidor”.