Oscar Ruggeri apuntó contra Sebastián Beccacece por su vestimenta: “Le van a explotar los pantalones”

El ex capitán de la Selección se refirió al outfit que presentó el técnico de la Academia en los compromisos de la Copa Libertadores ante Nacional y Alianza Lima. También recordó un gesto que le sentó mal durante el Mundial de Rusia

Hace varios años que Oscar Ruggeri está instalado como un personaje mediático que combina el análisis futbolístico con el humor. Sus anécdotas con Maradona y Bilardo, su pasado como defensor y su pasión por la Selección forman parte de un combo que sirve para entretener a su audiencia cada mediodía.

En su última presentación en 90 Minutos ESPN, el Cabezón le dedicó unos instantes a Sebastián Beccacece, quien descargó toda su euforia cuando Racing consiguió el primer gol en Perú que encaminó la victoria de su equipo ante Alianza Lima.

“A Beccacece lo vi una sola vez y hablé con él, pero no lo conozco para analizar cómo se mueve en su vida personal, que es algo que no me interesa”, comenzó en su monólogo el ex central con su tono característico, como preparando el terreno para su inesperada crítica. “Pero sí me interesa lo que veo, y me parece que está peleando con el tema de no haber sido futbolista y eso del yo, yo y yo”, continuó.

Su análisis despertó la curiosidad del resto de sus compañeros, por ello le dieron más espacio para que siguiera con su exposición. “Él tiene que estar por encima de cualquier prejuicio, porque es un buen entrenador y ya lo ha demostrado en Defensa y Justicia. Todas estas actitudes que tiene de correr y gritar el gol a las plateas vacías no están bien. Quiere demostrar que sabe”, subrayó.

“Yo no me meto con lo que hace en la casa o si sale a la cancha con esa ropa, pero tiene que cuidar eso, porque es el entrenador de Racing”, insistió Ruggeri, antes de evocar un recuerdo de los sucedido en la Copa del Mundo de Rusia, cuando el DT de la Academia era uno de los colaboradores de Jorge Sampaoli: “Si no hubiera ganado lo estarían matando por cómo está vestido. Los hinchas son así. Es un chico que está iniciando su carrera. Recuerden en el Mundial, cuando nos estaban eliminando, el ayudante del técnico de la selección argentina estaba así (mostró una pose rara desde su asiento) en el banco de suplentes”.

No conforme con lo expuesto, el Cabezón reiteró que el técnico no debió reaccionar con tanta euforia cuando el juvenil Tiago Banega marcó el 1 a 0. “Con ese gesto quiso demostrar que ahí está él, que fue él quien decidió el cambio; pero no lo tiene que hacer porque está dirigiendo a uno de los equipos más importantes de Argentina y esas cosas salen en todo el mundo”.

“El responsable es Milito, porque le tienen que enseñar. El manager tiene que ir y decirle: Mirá, no te vistas más así. Estás todo apretado y te van a explotar los pantalones”, concluyó.

Por su parte, Beccacece se mostró “muy orgulloso” de sus dirigidos, porque “este equipo juega al fútbol, es combativo y lucha los partidos hasta el final”. Luego de la agónica victoria por 2 a 0 que acercó al equipo a la siguiente instancia, el DT advirtió los puntos más salientes de la conquista en territorio ajeno: “Hice debutar a Lorenzo Melgarejo para que fuera referencia por el medio y nos permitiera hacer ingresar en el segundo tiempo a Benjamín Garré y Carlos Alcaraz arriba, y todo salió dentro de lo planificado, aunque uno quisiera no llegar a los últimos minutos para marcar y llevarnos la victoria”.

Posteriormente el entrenador resaltó que este de Racing “es un grupo muy unido”. “Y por eso este triunfo lo quiero compartir con todos los que no pudieron estar presentes, desde jugadores hasta el presidente Víctor Blanco y el manager Diego Milito”, cerró.