Oriana Sabatini habló sobre su embarazo y reveló cuál será el signo zodiacal de su hija

La actriz se sinceró sobre sus días como mujer embarazada.

Oriana Sabatini habló por primera vez sobre su reciente embarazo con Paulo Dybala tras el emotivo anuncio en sus redes sociales. La cantante eligió a LAM como el lugar para contar cómo vive sus días tras enterarse de que está esperando una niña.

“Nadie me aviso de que esto era así, que vomito todos los días, estoy mareada”, se sinceró entre risas.

Oriana, que está en la dulce espera hace cuatro meses, confesó que se enteró de que estaba embarazada cuando su periodo no llegó en fecha: “Soy muy puntual, no me vino y dije ‘ya está’. Igual veníamos de viajar mucho entonces como que por un momento dije ‘Bueno por ahí, cambio de horario’”.

Con el humor que la caracteriza, la cantante sostuvo que estaban teniendo relaciones sexuales “a pelo” con el fin de quedar embarazada, reconociendo que tuvo suerte de haberlo concebido de manera natural.

Si bien percibió estar en la dulce espera, mantuvo el secreto para ella misma por al menos 15 días hasta que, acompañada por Dybala, se realizaron juntos el test de embarazo: “Le dije ‘Te espero después del entrenamiento, nos hacemos el test’ y así fue y nos lo hicimos juntos y vimos ahí que bueno, que había enganchado”.

“No lloramos, fue alegría, sí la verdad me dio como shock, siento que más la alegría es como que se asienta un poco. A mí me pasó eso, se me asentó como de a poco, después es como tener que transitar también el duelo de una etapa que se cierra”, comentó sobre los sentimientos encontrados tras confirmar sus sospechas.

“Tengo un cagazo terrible”, reconoció.

Oriana Sabatini reveló la fecha de parto

Lejos de mantener su embarazo secreto, como prefieren algunas famosas, la pareja de Dybala confesó que la llegada de su beba cae en una fecha importante para su familia: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”.

Por último, celebró que su hija sea Pisciana: “Me encanta. Sensible”.