ORGULLO PROVINCIAL. Alumnos Wichi fueron premiados por sistema que mejora la producción de harina de algarroba

Los estudiantes de la Escuela Agrotécnica Provincial Nº 10 de la localidad de El Quebracho de nuestra provincia, recibieron la más importante distinción que otorga la OEA en la Feria Internacional de Ciencias Intel –Isef, que reconoce a los alumnos y a los maestros de las Américas por su contribución al desarrollo integral de la región y en este caso, por el trabajo realizado para obtener la harina, determinar la producción de frutos del algarrobo y cuantificar su rendimiento. La profesora Natalia Luppia, es quien tuvo a su cargo la presentación de proyecto en contacto con la AM990 habló al respecto.

Luppia comenzó diciendo “con la profesora y coordinadora de actividades prácticas de la EAP 10 planteamos un proyecto sobre harina de algorroba, fue durante varios años”.

Asimismo indicó “en un primer año lo que se ha hecho es hablar de las técnicas de producción de la cultura Wichí, el procesamiento del fruto del algarrobo y para eso lo que se realizó fueron encuestas, hemos visitado los domicilios de las personas para poder investigar y ver como ellos hacían todo el proceso”.

Señaló también “en un segundo año pudimos avanzar un poco más y hemos podido avanzar y crear técnicas para mejorar el proceso tradicional. Lo que hicimos fue mejorar la cosecha, no tomar la fruta del suelo, si no poner un paño para que el fruto no se contamine, luego propusimos las técnicas del lavado de las chauchas para poder eliminar cualquier tipo de contaminación que tenga el fruto”. Y agregó “el secado propusimos hacerlo no al aire libre,si no que a través de nuestro secadero que era un poco precario,pero después y con la ayuda del INTI pudimos tener un secadero que podía secarse con el sol o al fuego, es así que se mejoró ese aspecto también”.

“Por último pudimos mejorar la molienda, que originalmente se hacía con un mortero de cuero,nosotros le propusimos hacerlo con un molino para obtener una harina. Hemos obtenido diferentes tamises. Esto lo trabajamos todo el año. La cosecha de este producto es estacional,solo se da en los meses de noviembre y diciembre”,aseveró.

En relación a la premiación dijo “recibimos un aporte de dinero que se utilizó para construir el secadero. El equipamiento quedó en la escuela, es utilizado por los chicos para su elaboración”.

“La intención del ministerio de educación era cambiarle la situación económica a las familias que viven de esta actividad, es lo que le queremos transmitir a los alumnos porque ellos se dan cuenta del aporte significativo que se le dan a las familia. Esto se ha comenzado a trabajar en otras escuelas agrotécnicas de la provincia, cerró Luppia.

Utilidad de la harina

Se pueden elaborar platos dulces porque la harina tiene azúcar. Se pueden realizar helados y bebidas también.