Organismos de DDHH convocan a marchar: “Con los pañuelos blancos como bandera”

Organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y estudiantiles convocan a concentrar el próximo 11 de diciembre en Plaza de Mayo, para acompañar la tradicional marcha de las Madres de Plaza de Mayo y luego participar de diferentes actividades.

“Quiero invitarlos el próximo jueves 11 de diciembre a partir de las 15 horas a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos”, expresó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el video de la convocatoria. Y les pidió a los argentinos y argentinas: “Pongamos los derechos humanos en movimiento. Los esperamos en la plaza de la resistencia”.

“Con los pañuelos blancos como bandera” y con los “30.000 presentes“, anunció el organismo que preside de Carlotto en redes sociales, ”vamos a estar en la Plaza desde las 15.30 con la ronda, con la memoria de la Marcha de la Resistencia, con las luchas urgentes de los sectores afectados por el gobierno, con bandas en vivo, charlas, intervenciones, feria de la economía popular y un acto central a las 18.30 con Estela De Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel“.

Además de Abuelas de Plaza de Mayo convocan a la movilización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Asociación Buena Memoria; Centro de Estudios Legales y Sociales; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Compañeros y Familiares de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; NIETES CABA y GBA; SERPAJ; 100 % Diversidad y Derechos; AEFIP; AGTSYP; Metrodelegados; APA; y APSEE, entre otros.