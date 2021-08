OPORTUNIDAD LABORAL. El RIM 29 comenzó con los exámenes de rigor para ingresar al Ejército

El Teniente Coronel Gabriel Jorge De Senzi, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 en contacto con la AM990 habló acerca de la nueva convocatoria para soldados voluntarios de la mencionada institución.

Zensi comenzó diciendo “el proceso de inscripción ya se ha cerrado y estamos en pleno proceso de selección que comprende una etapa bastante larga porque son muchos exámenes a cumplir, ya que los interesados han tenido que pasar por una preselección médica. Hoy hemos empezado con los test psicológicos, después siguen los toxicológicos, tras esto los estudios de laboratorio y por ultimo una entrevista y según los perfiles que necesitamos vamos a ir seleccionando a los jóvenes”.

Además, aclaró que no todos los que se inscriben ingresan. “Vamos seleccionado según os puestos a cubrir que la mayoría son para combatientes para lo que necesitamos que tenga cierto nivel de comprensión de las tareas, destrezas físicas y ciertas actitudes psicológicas y van pasando por los diferentes exámenes”, dijo.

“Este año vamos a incorporar a 47 en el Regimiento 29, si es que no se amplían las vacantes. Siempre hay muchos jóvenes que desean ingresar y para que no se frustren estamos tratando de conseguir más vacantes en otros lugares del país, en aquellos que no han logrado completar y como en Formosa siempre hay muchos postulantes hemos enviado a los lugares del país en donde hagan falta. Hemos enviado más de 200 formoseños a satisfacer su vocación en otros puntos del país”, añadió.

Consultado acerca del porqué en Formosa hay muchos más postulantes que en otros lugares del país el Coronel explicó que se debe a la densidad de población en el sur o bien tiene que ver con que en otras provincias hay mayor posibilidad de conseguir trabajo o hay unidades que son muy pequeñas.