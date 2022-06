ONU. Bachelet renuncia a un segundo mandato

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no piensa presentarse a un segundo mandato, según confirmó hoy la funcionaria chilena, que está poniendo fin a una ardua gestión.

“Mi mandato como Alta Comisionada está llegando a su fin, la quincuagésima sesión clave de este Consejo será la última en la que participe , dijo este lunes Bachelet al hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en sesión en Ginebra desde hoy hasta el próximo 8 de julio.

La expresidenta de Chile asumió el cargo de Alto Comisionado en 2018 por un período de cuatro años.

Bachelet, de 70 años, no dio explicaciones sobre su decisión. Su mandato expira a fines de agosto. Recientemente, la expresidenta chilena ha sido objeto de severas críticas, en particular por parte de organizaciones estadounidenses y de derechos humanos, quienes la han criticado por ser demasiado indulgente con las violaciones de derechos humanos en China durante su visita al país en mayo pasado.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, su jefe, la pretendía en el puesto por un período más, pero la chilena optó por irse. “Él quería que me quedara pero (…) ya no soy una mujer joven y después de una larga y rica carrera, quiero volver a mi país, con mi familia”, explicó.

El cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos está confrontado a fuertes presiones políticas por parte de muchos países de todo el mundo. Aunque puede ser llevado a cabo durante dos mandatos, casi todos los predecesores de Bachelet evitaron quedarse más de un mandato.

Bachelet -la primera mujer presidenta de Chile, que durante la dictadura de Augusto Pinochet sufrió torturas- mostró un estilo basado en el diálogo, lo que marcó una clara ruptura con su predecesor, el jordano Zeid Raad Al Hussein.

“Sigan buscando el diálogo. Hay que estar preparado para escuchar al otro, entender sus puntos de vista y trabajar activamente para encontrar un terreno común”, dijo hoy ante el Consejo.

Recientemente fue objeto de duras críticas por parte de Estados Unidos y de varias ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que la acusaron de haber mantenido una posición demasiado tolerante ante las violaciones de los derechos humanos en China.

Le reprochan no haber denunciado con más firmeza estos atropellos durante su visita a Pekin, la primera de un Alto Comisionado desde 2005. “Esto no tiene nada que ver” con la decisión de no brindar un segundo mandato, aseguró.

“Siempre escucho las críticas”, pero “no es eso lo que me hace adoptar ciertas posiciones”, insistió.

También fue criticada por haber retrasado la publicación de un informe que documenta la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Bachelet dijo que compartirá primero el informe con las autoridades chinas -como sucede con todos los países- antes de publicarlo.

Reiteró asimismo que, durante sus encuentros con los responsables chinos, también con el presidente Xi Jinping, habló de las violaciones de los derechos humanos. “Siempre subrayé la importancia del diálogo en mis interacciones con todos los países miembros, incluso sobre las cuestiones más difíciles”, añadió.

Bachelet anunció un acuerdo con China para mantener una reunión anual de alto nivel dedicada a los derechos humanos.

La expresidenta chilena pasó su infancia en varias ciudades de Chile, donde su padre, piloto de la fuerza aérea chilena, era destinado. En 1970, empezó a estudiar Medicina y entró en las Juventudes Socialistas.

Sufrió el golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973 y la cruenta dictadura del general Pinochet (1973-1990). Su padre, Alberto Bachelet, murió en 1974 a causa de las torturas por mantenerse leal al gobierno del derrocado mandatario socialista Salvador Allende.

En 1975, fue detenida junto a su madre por los servicios secretos. Fueron trasladadas al centro de Villa Grimaldi, un centro clandestino de torturas de Santiago. Luego se exiliaron primero a Australia y después en la República Democrática Alemana, donde continuó sus estudios de Medicina. Regresó a Chile en 1979, graduándose tres años después.

Pediatra de profesión, madre de tres hijos, fue presidenta de Chile en dos ocasiones. Tras un primer mandato (2006-2010), que concluyó con niveles récord de popularidad, Bachelet no pudo presentarse inmediatamente, ya que la Constitución no permite ejercer dos veces consecutivas.

Fue nombrada entonces al frente del organismo ONU-Mujeres, en Nueva York, un cargo internacional desde el que propulsó el valor de las mujeres en política. A finales de 2013, volvió a presentarse para dirigir su país y llevó a cabo un segundo mandato (2014-2018), durante el cual impulsó varias reformas progresistas, como la adopción del matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto.