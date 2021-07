Ondas térmicas observadas en materiales semiconductores

Por vez primera, y de modo inesperado, se ha conseguido observar ondas térmicas en el germanio, un material semiconductor. Este descubrimiento podría permitir una mejora significativa del rendimiento de nuestros dispositivos electrónicos en un futuro no muy lejano.

El estudio que ha conducido a esta observaci√≥n pionera est√° liderado por investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Cient√≠ficas (CSIC) de Espa√Īa, en colaboraci√≥n con investigadores de la Universidad Aut√≥noma de Barcelona (UAB), y la Universidad de Cagliari en Italia.

El calor, tal y como lo conocemos, se origina cuando los √°tomos vibran, y se transfiere por difusi√≥n, a temperatura ambiente. Por desgracia, el calor es bastante dif√≠cil de controlar, y las estrategias para manipularlo resultan bastante ineficaces. Por ejemplo, es com√ļn que se acumulen grandes cantidades de calor residual en nuestros ordenadores, tel√©fonos m√≥viles y, en general, en la mayor√≠a de los dispositivos electr√≥nicos.

Sin embargo, si el calor se transportara a trav√©s de ondas, como la luz, ofrecer√≠a nuevas alternativas para poderlo controlar, especialmente gracias a las propiedades √ļnicas e intr√≠nsecas de las ondas.

Hasta ahora, las ondas t√©rmicas solo se hab√≠an observado en unos pocos materiales, como en el helio s√≥lido o, m√°s recientemente, en el grafito. Ahora, el nuevo estudio presenta la observaci√≥n de ondas t√©rmicas en germanio s√≥lido, un material semiconductor utilizado habitualmente en electr√≥nica, similar al silicio, y a temperatura ambiente. “No esper√°bamos encontrar estos efectos ondulatorios, conocidos como segundo sonido, en este tipo de material, ni en estas condiciones”, afirma Sebasti√°n Reparaz, investigador del ICMAB en el Grupo de Materiales Nanoestructurados para la Optoelectr√≥nica y la Captaci√≥n de Energ√≠a (NANOPTO) y coautor de este estudio.

El descubrimiento se produjo al estudiar la respuesta térmica de una muestra de germanio bajo el efecto de un láser, produciendo una onda térmica oscilante de alta frecuencia en su superficie. Los experimentos demostraron que, contrariamente a lo que se creía hasta ahora, el calor no se disipaba por difusión, sino que se propagaba en el material a través de ondas térmicas.

Aparte de la observación en sí, en el estudio se desvela el enfoque para conseguir observar las ondas térmicas, posiblemente en cualquier sistema material.

Observado por primera vez en la década de 1960 en el helio sólido, el transporte térmico a través de ondas, conocido como segundo sonido, ha sido un tema recurrente en la comunidad científica, que ha intentado demostrar repetidamente su existencia en otros materiales. Las recientes demostraciones exitosas de este fenómeno en el grafito han revitalizado su estudio experimental.

“El segundo sonido es el r√©gimen t√©rmico en el que el calor puede propagarse en forma de ondas t√©rmicas, en lugar del r√©gimen difusivo observado con frecuencia. Este tipo de transporte t√©rmico en forma de onda tiene muchas de las ventajas que ofrecen las ondas, como la interferencia y la difracci√≥n”, afirma el investigador del ICMAB Sebasti√°n Reparaz.

“Estos efectos ondulatorios se pueden desbloquear introduciendo el sistema en un campo de temperatura que var√≠a r√°pidamente. En otras palabras, un campo de temperatura que var√≠a r√°pidamente fuerza la propagaci√≥n del calor en el r√©gimen ondulatorio”, explica Reparaz, y a√Īade: “La interesante conclusi√≥n de nuestro trabajo es que estos efectos ondulatorios podr√≠an ser potencialmente observados en la mayor√≠a de los materiales a una frecuencia de modulaci√≥n del campo de temperatura suficientemente grande. Su observaci√≥n no se limita a algunos materiales espec√≠ficos, lo cual es muy interesante”.

“Las posibles aplicaciones del segundo sonido son ilimitadas”, afirma Sebasti√°n Reparaz. Sin embargo, ser√° necesario conocer a fondo las formas de desbloquear y controlar este r√©gimen de propagaci√≥n t√©rmica en cualquier material para conseguir aplicarlas. Poder controlar la propagaci√≥n del calor a trav√©s de las propiedades de las ondas abre nuevas v√≠as para dise√Īar las pr√≥ximas generaciones de dispositivos t√©rmicos, de forma similar a los ya desarrollados y establecidos para la luz. “En concreto, el r√©gimen de ondas t√©rmicas podr√≠a utilizarse para replantear c√≥mo tratamos el calor residual”, a√Īade.

Desde el punto de vista te√≥rico, “estos hallazgos permiten unificar el modelo te√≥rico actual, que hasta ahora consideraba que los materiales en los que se observaba este tipo de comportamiento ondulatorio (como el grafito) eran muy diferentes de los materiales semiconductores que se utilizan actualmente en la fabricaci√≥n de chips electr√≥nicos (como el silicio y el germanio)”, afirma F. Xavier √Ālvarez, investigador de la UAB. “Ahora todos estos materiales pueden describirse utilizando las mismas ecuaciones. Esta observaci√≥n establece un nuevo marco te√≥rico que nos permitir√°, en un futuro no muy lejano, una mejora significativa en el rendimiento de nuestros dispositivos electr√≥nicos”, a√Īade √Ālvarez.

El estudio se titula ‚ÄúObservation of second sound in a rapidly varying temperature field in Ge‚ÄĚ. Y se ha publicado en la revista acad√©mica Science Advances. (Fuente: UAB)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42312/ondas-termicas-observadas-en-materiales-semiconductores