Oficial: Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U. de Chile por falta de seguridad

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente en la madrugada de este jueves la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, a raíz de los graves incidentes ocurridos en el estadio.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la Dirección de Competiciones del ente sudamericano apuntó directamente a la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad” como el motivo principal para no poder continuar con el encuentro.

El futuro del partido, en manos del Tribunal de Disciplina

Tras la suspensión y posterior cancelación, la resolución de la serie ya no se definirá en el campo de juego. El organismo informó que toda la documentación sobre los hechos de violencia será analizada por sus órganos disciplinarios para tomar una decisión.

Partido cancelado: El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana “queda cancelado” de forma definitiva.

Caso derivado: El expediente con todos los informes de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será elevado a los “Órganos Judiciales de la CONMEBOL”.

Decisión pendiente: La Comisión Disciplinaria será la encargada de tomar las “futuras determinaciones”, que podrían incluir duras sanciones para los clubes y la definición sobre el resultado de la serie.

La decisión de Conmebol llegó horas después de la batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, que obligó al árbitro a suspender el juego al inicio del segundo tiempo.

Como fueron los incidentes entre Independiente y U. de Chile

Hinchas del club chileno ubicados en la tribuna Pavoni Alta robaron una bandera de la parcialidad local y la incendiaron. Además, comenzaron a arrojar proyectiles —piedras y botellas— hacia la Pavoni Baja, provocando heridas graves en simpatizantes de Independiente.

La voz del estadio solicitó en reiteradas ocasiones que los fanáticos del equipo trasandino desalojaran el estadio, pero no hicieron caso y continuaron con los disturbios. Ante la situación, los jugadores tuvieron que retirarse a los vestuarios.

Cuando la mayoría de los hinchas chilenos había abandonado sus ubicaciones y la situación parecía calmarse, la barra de Independiente se dirigió hacia ese sector y agredió físicamente a los visitantes. A varios los desnudaron y golpearon repetidamente. Algunos simpatizantes chilenos se arrojaron desde las tribunas hacia el vacío para intentar escapar de la violencia.