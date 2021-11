OFERTA Y DEMANDA. Bigatti explicó lo que sucede con los combustibles en las ciudades de frontera

Uno de los referentes de la Cámara de Estacioneros de Formosa, Ángel Bigatti en contacto con la AM990 habló acerca de la situación que se vive en algunas localidades limítrofes con el abastecimiento de combustibles.

Bigatti comenzó diciendo “el mercado tiene ofertas y demandas, las ofertas se ven limitadas por dos razones por un lado que en la zona de San Lorenzo lo que ha sido la planta de Oíl combustible que YPF la compró, pero que no la pudo activar y que estaba indemnizando a los empleados que habían tomado medidas de fuerza, esto no trascendió mucho en la opinión pública porque eso solo se conocía entre los interesados y nada más. Por otra parte, esta lo de la bajante histórica del río Paraná que hace que el abastecimiento de combustible se vuelva un tanto dificultoso, pero estos problemas se fueron solucionando, esto es cuanto a la oferta”.

“En relación a la demanda en las ciudades de frontera hace que vengan los vecinos y puedan comprar no solo de combustible si no que también lo que sea del otro lado de la frontera”, añadió.

Consultado acera de que se puede hacer, el contador explicó “hoy hablaba con un colega quien me decía que le habían enviado fotos de una estación blanca que tenían los precios muy por encima de lo que las estaciones de servicio tienen. Las estaciones bancas tienen un abastecimiento diferente y puede ser que las demás estamos un poco sujetos a las demandas para que esta pueda ampliar un poco con la limitante y que la demanda sea atendida por las estaciones de bandera blanca quienes se beneficiarían con los precios y los extranjeros puedan comprar allí porque los precios son muy convenientes”.

Por último, indicó que se puede expender con una especie de cupos de manera que la gente de las ciudades limítrofes tenga asegurada la provisión de combustibles, pero esto quedaría a criterio de los estacioneros.