Observan por vez primera un chorro de gas emergiendo del sol central de una nebulosa planetaria

Todas las estrellas con una masa inferior a ocho veces la del Sol terminar√°n su vida como nebulosas planetarias, formadas por una estrella central ‚Äďel n√ļcleo ‚Äúpelado‚ÄĚ de la estrella tras la expulsi√≥n de sus capas exteriores‚Äď rodeada de una envoltura fluorescente. Estas nebulosas pueden presentar formas esf√©ricas, bipolares o de gran complejidad y, aunque todav√≠a se desconoce por qu√© se desarrolla una forma u otra, los indicios apuntan a la participaci√≥n de chorros bipolares de material lanzados por la acci√≥n de una estrella compa√Īera. Un grupo de astr√≥nomos encabezado por investigadores del Instituto de Astrof√≠sica de Andaluc√≠a (IAA), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient√≠ficas (CSIC) en Espa√Īa, ha conseguido trazar el chorro bipolar de la nebulosa planetaria NGC 2392 hasta su estrella central, demostrando as√≠ que el proceso de lanzamiento del chorro sigue a√ļn activo.

Tras agotar su combustible, las estrellas de masa baja e intermedia se desprenden de sus capas externas, que forman una envoltura de gas ionizado en torno a una estrella de tipo enana blanca: una nebulosa planetaria. ‚ÄúHasta hace solo un par de d√©cadas se cre√≠a que las morfolog√≠as de las nebulosas planetarias se deb√≠an a la interacci√≥n de vientos estelares lanzados en dos fases evolutivas diferentes, un modelo que no explicaba las formas asim√©tricas o multipolares de algunas de ellas ‚Äďapunta Mart√≠n A. Guerrero, investigador del Instituto de Astrof√≠sica de Andaluc√≠a (IAA-CSIC) que encabeza el estudio‚Äď. Ahora sabemos que chorros de material, muy veloces y colimados y que se forman al final de la vida de la estrella, podr√≠an interaccionar con la envoltura expulsada en etapas anteriores y dibujar distintas morfolog√≠as‚ÄĚ.

El origen de este cambio de paradigma se remonta a mediados de los a√Īos 80, cuando se descubri√≥ lo que se llam√≥ un ‚Äúflujo bipolar‚ÄĚ de alta velocidad precisamente en NGC 2392, la nebulosa objeto de este estudio, y que representaba el primer indicio de un chorro de material en una planetaria. Y, aunque hasta pudo medirse la velocidad del material, el brillo de la nebulosa (especialmente del cascar√≥n interno) imped√≠a obtener una imagen directa del chorro.

Hasta ahora. A d√≠a de hoy disponemos de una t√©cnica conocida como espectroscop√≠a de campo integral, capaz de resolver detalles antes inalcanzables y que emplean instrumentos de √ļltima generaci√≥n como MEGARA, que opera en el Gran Telescopio Canarias (GTC). ‚ÄúLa extraordinaria capacidad tomogr√°fica de MEGARA nos ha permitido separar la emisi√≥n terriblemente d√©bil del chorro de la brillante emisi√≥n nebular‚ÄĚ, apunta Sara Cazzoli, investigadora del Instituto de Astrof√≠sica de Andaluc√≠a (IAA-CSIC) que participa en el trabajo.

As√≠, casi cuatro d√©cadas despu√©s del hallazgo del chorro en NGC 2392, los investigadores han descubierto que consiste en dos grandes gl√≥bulos (y algunos n√≥dulos m√°s d√©biles) que emergen de la estrella central y que se extienden m√°s all√° del cascar√≥n externo de la nebulosa. El material del chorro muestra una velocidad de unos 206 kil√≥metros por segundo, una edad de unos 2600 a√Īos y un tama√Īo lineal que dobla el de la propia nebulosa.

Seg√ļn los resultados, el chorro atraviesa el cascar√≥n brillante interno y, dado que el chorro y el cascar√≥n muestran velocidades similares, todo apunta a que es el chorro quien acelera el gas del cascar√≥n y lo moldea, y no el d√©bil viento estelar de la estrella. M√°s a√ļn, la tomograf√≠a MEGARA 3D del chorro revela que est√° siendo colimado en estos momentos, al contrario que los chorros f√≥siles, ya inactivos, detectados en otras nebulosas planetarias evolucionadas.

‚ÄúFinalmente, este trabajo viene a apuntalar un resultado que obtuvimos en 2019 y que analizaba los rayos X de alta energ√≠a que emanan de la estrella central. Estos proporcionan evidencia indirecta de la existencia de una compa√Īera no visible girando en torno a la estrella central. En este escenario, el chorro emerger√≠a de la estrella compa√Īera, muy posiblemente otra enana blanca, y la emisi√≥n en rayos X de un disco de acreci√≥n en torno a esta √ļltima‚ÄĚ, concluye Mart√≠n A. Guerrero.

El estudio, titulado “Tomography of the Jet in NGC 2392”, se ha publicado en la revista acad√©mica The Astrophysical Journal. (Fuente: IAA)

