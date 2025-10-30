Nutrifor y la EPET N°5 firmaron un convenio de capacitación para estudiantes del último año

En diálogo con AGENFOR, el referente del Directorio de la empresa
Nutrifor, Guillermo Escobar, confirmó que, el pasado miércoles 29 de
octubre, firmaron un convenio de capacitación con la EPET N°5 del barrio
2 de abril destinado a los estudiantes que están cursando el último año.
“Es un colegio con el que ya venimos hace tiempo trabajando, es un
convenio de capacitación durante este mes y hasta diciembre, donde 23
alumnos que están cursando su última materia van a ser capacitados por los
profesionales de la planta”, indicó.
Y añadió: “Es muy importante porque entre los objetivos de la misión y
funciones que tiene la empresa, eso está justamente instalado en lo que es
la actividad propia”.
En ese sentido, el director señaló que capacitar a jóvenes formoseños “es el
objetivo primordial”, como así también “darle las herramientas necesarias
para que ellos puedan enfrentar lo que viene en la actividad laboral”.
Asimismo, aclaró que “esto no es un contrato de pasantía ni nada por el
estilo” sino una capacitación donde los jóvenes concurrirán a las
instalaciones de la planta e, inclusive, “por ahí pueden llegar a tener
algunas ideas como desarrollo de algún tipo de producto”.
“Nosotros anteriormente ya habíamos trabajado con ese establecimiento
escolar y tenían una muy buena idea con el tema del mango criollo, que
ellos inclusive habían elaborado en su tiempo y siempre la empresa está
abierta a todas las ideas”, comentó.
Y agregó: “En cuanto a la capacitación que hacemos nosotros, les va a dar
las posibilidades de poder, no solamente en esta empresa, tener mano de
obra, sino en cualquier otro tipo de empresa dedicada fundamentalmente al
rubro alimentos”.
