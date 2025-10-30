Nutrifor y la EPET N°5 firmaron un convenio de capacitación para estudiantes del último año

En diálogo con AGENFOR, el referente del Directorio de la empresa

Nutrifor, Guillermo Escobar, confirmó que, el pasado miércoles 29 de

octubre, firmaron un convenio de capacitación con la EPET N°5 del barrio

2 de abril destinado a los estudiantes que están cursando el último año.

“Es un colegio con el que ya venimos hace tiempo trabajando, es un

convenio de capacitación durante este mes y hasta diciembre, donde 23

alumnos que están cursando su última materia van a ser capacitados por los

profesionales de la planta”, indicó.

Y añadió: “Es muy importante porque entre los objetivos de la misión y

funciones que tiene la empresa, eso está justamente instalado en lo que es

la actividad propia”.

En ese sentido, el director señaló que capacitar a jóvenes formoseños “es el

objetivo primordial”, como así también “darle las herramientas necesarias

para que ellos puedan enfrentar lo que viene en la actividad laboral”.

Asimismo, aclaró que “esto no es un contrato de pasantía ni nada por el

estilo” sino una capacitación donde los jóvenes concurrirán a las

instalaciones de la planta e, inclusive, “por ahí pueden llegar a tener

algunas ideas como desarrollo de algún tipo de producto”.

“Nosotros anteriormente ya habíamos trabajado con ese establecimiento

escolar y tenían una muy buena idea con el tema del mango criollo, que

ellos inclusive habían elaborado en su tiempo y siempre la empresa está

abierta a todas las ideas”, comentó.

Y agregó: “En cuanto a la capacitación que hacemos nosotros, les va a dar

las posibilidades de poder, no solamente en esta empresa, tener mano de

obra, sino en cualquier otro tipo de empresa dedicada fundamentalmente al

rubro alimentos”.