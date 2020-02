Nuevo Vademécum – Tener bienes no impedirá a los jubilados acceder a los remedios gratis

La directora del PAMI, Luana Volnovich, brindó más detalles del vademécum de medicamentos gratuitos que anunció el Gobierno el viernes junto con el aumento de las jubilaciones. Señaló que será financiado por el impuesto Para una Argentina Solidaria e Inclusiva (PAIS) y que buscarán que los trámites necesarios para gozar del beneficio sean sencillos. También indicó que el tener propiedades o vehículos dejará de ser una causal de exclusión del beneficio.

El plan es para proveer en forma gratuita a los afiliados al PAMI ​de 170 medicamentos esenciales desde el 1° de marzo en todas las farmacias. Es un listado de 170 principios activos, que incluyendo el universo de marcas son muchas más etiquetas, explicó la funcionaria. “Para un principio activo el mercado tiene infinidad de presentaciones y distintas marcas”, detalló. La lista final de opciones dependerá del acuerdo de precios que el PAMI logre de las negociaciones que lleva a cabo en estos días.

Sobre la financiación del vademécum, la funcionaria detalló que recibe un aporte del Estado nacional. “Necesitamos un refuerzo del Estado y el Presidente se ha comprometido. Somos parte del impuesto PAIS, que este esfuerzo que muchos argentinos pusieron en este impuesto, también va a servir para garantizar la medicación para la población más vulnerable”, remarcó Volnovich en el programa Sábado tempranísimo, de radio Mitre. Y añadió: “Estamos en el marco de la evolución de la economía, la inflación y demás, pero hemos proyectado con los recursos propios, una buena administración, transparente, mejorando la gestión de hoy que es un desastre y el compromiso del Presidente en el impuesto PAIS”.

Por otro lado, aseguró que buscan simplificar el trámite para el jubilado. “Estamos terminando de acomodar los últimos aspectos de la implementación para hacerlo el 1 de marzo. No queremos que los jubilados vayan 30 veces a buscar papeles a las agencias como sucede hasta hoy, y que para conseguir un medicamento tengan que hacer una peregrinación. No vamos a utilizar el criterio que se utilizó estos últimos cuatro años de ‘certificado de pobreza’, que si tenés un auto de 1995 no tenés medicamento, que si tenés una casita no tenés medicamento. No va a tener criterio patrimonial sino que va a ser un derecho que se genera de forma universal para las personas que necesiten verdaderamente un medicamento para un tratamiento. El criterio es la salud”, destacó Volnovich.

A su vez, la directora del PAMI profundizó en el tipo de medicamento que incluirán en el vademécum gratuito: “Los adultos mayores tienen enfermedades prevalentes como la hipertensión, diabetes. Son las enfermedades habituales, las que tiene casi el 70% de los afiliados del PAMI. Hacemos un listado de los principios activos de tratamientos que resuelvan esas enfermedades”.

El presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, y el director Ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, en el anuncio del vademecum gratuito (Foto: Presidencia)

Además, la funcionaria confirmó que “los tratamientos que no estuvieran en el listado de vademécum y respetando la libertad de prescripción que los médicos tienen, van a tener la misma cobertura que tienen ahora, que es altísima”.

Volnovich aseguró que continuará la libertad de prescripción. “El vademécum es una opción que recomendamos y tenemos sustento científico, pero si algún médico quiere prescribir un medicamento más caro, por ejemplo algunos salen el doble, lo puede hacer”, concluyó la funcionaria.

A su vez, repasó el estado financiero del PAMI: “Heredamos una deuda de $19 mil millones y un déficit de $8.600 millones. De esos $19 mil millones logramos hacer una acuerdo de la deuda que quedó sin pagar de la gestión anterior. Una refinanciación que fue un esfuerzo de las farmacias y logramos hacer un plan de pago para pagar. Es importante porque si las farmacias amenazan con que no van a proveer los medicamentos en el mostrador, probablemente tampoco podamos pensar nada para adelante”.

LGP