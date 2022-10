Vera: “Los comerciantes hoy deciden no trabajar con billeteras virtuales”

Desde el 1 de octubre se implementaron nuevas retenciones a todas las operaciones financieras que se realizan a través de billeteras virtuales. En relación a esto se comunicó con la AM990 el Presidente de la Cámara de Comercio de Formosa, Fredy Vera quien marcó su postura al respecto.

Consultado sobre como afecta esto a su sector, lo catalogó como un atropello a las pymes. “Esto empobrece a las pymes y las desfinancia, venía sucediendo con otros medios de pago, como las tarjetas de crédito y realmente no tiene razón de ser porque es en perjuicio de toda la cadena PyME”, lamentó.

Cabe destacar que se trata de un adelanto de impuesto, una retención a las transacciones realizadas a través de las billeteras virtuales, que se convierten en crédito fiscal.

“Es un impuesto que fue diseñado para tributarlo posterior a la venta, pero primero tenés que vender y en el ingreso de Mansilla directamente ya te lo están cobrando adelantado sin llegar a vender un artículo de lo que estás recibiendo”, señaló.

En esa línea ratificó que el consumidor final debe tener mucho cuidado porque “no debería haber ningún tipo de descuento”. “Los comerciantes hoy deciden no trabajar con billeteras virtuales y cada uno lo puede tomar y no impacta en el consumidor final. Cobrar un 10% para cubrir un 1% es una práctica que no se debe hacer”, sentenció.

Por último se refirió a las mercaderías que no llegan a destino local y son llevadas a los países limítrofes. Reclamó la necesidad de aumentar los controles.

“No corresponde por la mayoría de lo que estamos tributando normalmente. Si hay gente que esta maniobrando de esta manera hay que controlar, que los detengan y les hagan pagar, pero es algo que están haciendo los gobernadores en gran parte del país”, cerró Vera.