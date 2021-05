NUEVAS RESTRICCIONES. Freddy Vera dijo “Nosotros queremos trabajar”

Uno de los referentes de la Cámara de Comercio de la provincia, Freddy Vera en contacto con la AM990 habló acerca de los anuncios del Gobierno Nacional que se extenderán por 9 días.

Vera dijo ‚Äúdigo que el Presidente tendr√≠a que aprender de Formosa como a √©l le gusta decir porque tendr√≠amos que mostrar los resultados de Formosa con 21 d√≠as de Fase 1 y con resultados negativos porque el contagio ha crecido exponencialmente sin circulaci√≥n, sin comercio abierto y volver a cerrar para m√≠ es un error‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúcreo que el Gobierno de Formosa con los resultados de 21 d√≠as de aislamiento, deber√≠a abrir todo Formosa porque no ha dado resultados y seguimos insistiendo con esta cuesti√≥n. Para el comercio esto es ca√≥tico, desastroso y tenemos muchos inconvenientes para desarrollar su trabajo en el sector privado. Formosa pasa a ser realmente una provincia con una pobreza intelectual en cuanto a la aplicaci√≥n de esto que no entendemos‚ÄĚ.

‚ÄúEl Gobierno de Formosa no entiende que en el comercio no se contagia, se cumple con todos los protocolos. Nosotros queremos trabajar, no queremos ayudas porque ninguna ayuda es suficiente para reemplazar a un comercio abierto‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúQueremos trabajar como lo est√°n haciendo en Chaco o Corrientes. Son 30 d√≠as de cierre sin los resultados esperados en materia de contagios‚ÄĚ, cerr√≥.