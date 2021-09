NUEVAS HABILITACIONES. Formosa aún no se ha adherido a las nuevas medidas

El integrante del Consejo Integral de la Emergencia, Julián Bibolini en contacto con la AM990 habló acerca de las nuevas habilitaciones impuestas a nivel nacional y su aplicación en la provincia de Formosa.

Bibolini comenzó diciendo “se están evaluando que las medidas puedan ser aplicadas en Formosa y cuando se tenga mejor información serán anunciadas. Por el momento no es de aplicación inmediata hasta que la provincia se adhiera a las medidas”.

En relación a las aperturas de las fronteras, el medico explicó “también se están analizando las medidas a seguir”.

Acerca de cuál es su opinión acerca de estas nuevas habilitaciones, el funcionario explicó que su opinión personal es que no se hubiese liberado lo que hace al no uso del barbijo, si yo estoy solo no creo que hay problemas.