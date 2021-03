NUEVAS HABILITACIONES. “Era algo que esperábamos desde el año pasado”, dijo Iza

El artista formoseño, Martín Iza en contacto con la AM990 habló acerca de la decisión del Consejo Covid en relación a la posibilidad de habilitar los talleres en los talleres y academias de arte.

Iza comenzó diciendo “la noticia fue sorpresiva porque no pensábamos que iba a haber una noticia como la que se dio ayer más que nada por la cantidad de casos que hay en la provincia hasta el momento”.

Y añadió “a nosotros no agarró haciendo una capacitación en el interior de la provincia y entonces fue como un cierre de mucha alegría poder volver a nuestros espacios de trabajo”.

“Era algo que esperábamos desde el año pasado”, aseguró.

En relación a lo que se puede hacer dijo “solo están habilitados los talleres y academia de arte. En cuanto a los protocolos nosotros siempre fuimos específicos en decir que nosotros siempre nos amoldaríamos a los cuidados que están avalados por las autoridades competentes”.

“Nosotros siempre remarcamos los cuidados, esto es algo muy importante ara que no se vuelva todo para atrás”, señaló Iza.

Asimismo, y en relación a los espectáculos artísticos explicó “para que vuelvan los espectáculos se va a tener que hablar muy bien porque estamos hablando una aglomeración de personas grandes, no solo en el teatro si no que también en la música”.

Más información

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, anunció la segunda etapa del proceso de reinicio gradual y habilitación de actividades en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que regirá desde el lunes 5 de abril.

Entre ellas se encuentran la práctica deportiva al aire libre de futbol 5, natación, básquet, vóley y tenis de mesa, así como el canotaje y la pesca embarcada exclusivamente en lagunas y riachos interiores, con el cumplimiento de los protocolos aprobados para cada actividad.

Se reiteró que no se encuentra habilitada la realización de ningún tipo de competencia organizada, ni los encuentros sociales previos o posteriores a la práctica deportiva.

También se habilitará la práctica deportiva individual y sin contacto físico en espacios cerrados, con cumplimiento estricto de las cantidades de personas, superficie, ventilación y medidas sanitarias previstas en los protocolos aprobados; este punto incluye a los gimnasios.

Asimismo, podrán reabrir las escuelas de danza, arte, yoga, música y talleres de teatro, con cumplimiento estricto de las cantidades de personas, espacios y medidas sanitarias previstas en los protocolos aprobados.

Y, por último, se ampliarán los días y horarios de la actividad gastronómica con atención al público al aire libre de martes a domingo de 07 a 01 horas, con cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios acordados en el marco de la corresponsabilidad. La modalidad delivery continuará habilitada todos los días hasta las 00:00 horas.

Los protocolos para cada una de estas actividades serán publicados en el trascurso de esta semana en la página www.formosa.gob.ar/coronavirus/protocolos. Durante este período se continuará el diálogo con los referentes de los sectores de las distintas actividades señaladas a fin de consolidar las medidas sanitarias preventivas previstas en cada protocolo en miras a su correcta implementación, priorizando el resguardo de la salud de todos los formoseños y formoseñas.

Para finalizar, el organismo indicó que, en los últimos 7 días los casos nuevos a coronavirus se incrementaron un 33% respecto de la semana anterior, y los fallecimientos por COVID-19 se incrementaron en el mismo porcentaje.

Además, los casos activos alcanzaron un nuevo récord de 747, lo cual significa un 57% más que la semana anterior.

En ese sentido el Consejo sugirió estar alertas y llamar a la reflexión con dichos datos, puesto que para disminuir los contagios y los fallecimientos por coronavirus se necesita el compromiso de todos y cada uno de nosotros.

“Cumplamos las medidas sanitarias dispuestas y asumamos la corresponsabilidad del cumplimiento estricto de los protocolos para cada actividad”, solicitó.

Y concluyó: “Evitemos toda aglomeración de personas y la circulación innecesaria, puesto que ello significa aumentar la posibilidad de contagiarnos, y con ello, poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos”.