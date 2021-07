NUEVAS FLEXIBILIZACIONES. Vera dijo: “la coherencia y el sentido común en algún momento tenían que aflorar”

Uno de los referentes de la Cámara de Comercio de Formosa Fredy Vera en contacto con la AM990 habló acerca de las nuevas habilitaciones.

Vera indicó “la coherencia y el sentido común en algún momento tenían que aflorar. Es lo que venía solicitando la Cámara de Comercio y todos los socios que hace tiempo estábamos reclamando una extensión horaria en Formosa. Nosotros estamos contentos de que esto ocurra y nos permite vender en los horarios que nos restaba trabajar porque normalmente el público formoseño camina a partir de las 17 horas y cerrar el negocio a las 19 realmente era un desperdicio y creo que hoy el comercio está volviendo a la normalidad que es lo que nosotros veníamos reclamando hace tiempo”.

Y añadió “este era uno de los puntos, peo también pedimos que entren los vuelos y colectivos de larga distancia. La Municipalidad estuvo alentando al turismo y no entendemos a cuál turismo si no tenemos ingreso de colectivos de larga distancia, pero hay cosas que no nos cierran”.

“También nos pone contentos que entrarán 20 millones de vacunas Pfizer tan resistidas por el Gobierno Nacional y que después de 100 mil muertos ingresan y que ya las tendríamos que haber tenido hace mucho, pero bienvenido sea y ojalá todos podamos llevar una vida más o menos normal porque sabemos que el virus no se fue”, aseguró.

“En el caso de los comercios cerrarán sus puertas como máximo a las 21 horas de acuerdo al rubro. En el caso de bares seguro le sacarán el jugo hasta las 00 horas”, cerró.