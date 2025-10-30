Nueva edición de ferias paipperas este viernes en la Capital

Como todos los viernes, se desarrollarán las ferias francas del Instituto

PAIPPA en los tres puntos fijos de la ciudad capital: en la calle Padre

Grotti al 1040, en el playón donde funciona el Instituto; en el Polideportivo

del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200, entre Masferrer y

Puccini; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“Los invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a estas ferias

paipperas y que elijan consumir producción local, contribuyendo no sólo

con su propia economía, sino también con la de los paipperos, por los

precios que manejamos, al no tener intermediarios de por medio”, subrayó

al dialogar con AGENFOR la licenciada Pamela Moreyra, responsable del

Área de Comercialización del PAIPPA.

Puso de resalto, en ese sentido, que desde el organismo “los días jueves

mandamos un camión y traemos los productos de los productores”,

haciendo notar que “sin esa asistencia sería muy difícil para ellos poder

estar en Formosa Capital, comercializando sus productos”.

Asimismo, respecto de última comercialización de carne de chivitos

paipperos formoseños, destacó que “fue un éxito”. “Se vendió todo, había

muchísima gente esperando desde temprano –remarcó-. Además, los

precios que tenemos son imbatibles, a $5000 el kilo, así que muchos

directamente llevaban la pieza entera y otros la media res”.

De este modo, “todos pudieron comprar los productos cárnicos, lo cual

también es otra forma de comercializar que tienen estos pequeños

productores del oeste formoseño, ya que se dedican más al ganado menor”.

Es así que “gracias al frigorífico móvil que nos hizo entrega el gobernador

Gildo Insfrán, en una de esas giras por el oeste, se realiza toda la faena con

las condiciones óptimas que eso requiere”, concluyó.