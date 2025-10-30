Nueva edición de ferias paipperas este viernes en la Capital

Como todos los viernes, se desarrollarán las ferias francas del Instituto
PAIPPA en los tres puntos fijos de la ciudad capital: en la calle Padre
Grotti al 1040, en el playón donde funciona el Instituto; en el Polideportivo
del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200, entre Masferrer y
Puccini; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.
“Los invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a estas ferias
paipperas y que elijan consumir producción local, contribuyendo no sólo
con su propia economía, sino también con la de los paipperos, por los
precios que manejamos, al no tener intermediarios de por medio”, subrayó
al dialogar con AGENFOR la licenciada Pamela Moreyra, responsable del
Área de Comercialización del PAIPPA.
Puso de resalto, en ese sentido, que desde el organismo “los días jueves
mandamos un camión y traemos los productos de los productores”,
haciendo notar que “sin esa asistencia sería muy difícil para ellos poder
estar en Formosa Capital, comercializando sus productos”.
Asimismo, respecto de última comercialización de carne de chivitos
paipperos formoseños, destacó que “fue un éxito”. “Se vendió todo, había
muchísima gente esperando desde temprano –remarcó-. Además, los
precios que tenemos son imbatibles, a $5000 el kilo, así que muchos
directamente llevaban la pieza entera y otros la media res”.
De este modo, “todos pudieron comprar los productos cárnicos, lo cual
también es otra forma de comercializar que tienen estos pequeños
productores del oeste formoseño, ya que se dedican más al ganado menor”.
Es así que “gracias al frigorífico móvil que nos hizo entrega el gobernador
Gildo Insfrán, en una de esas giras por el oeste, se realiza toda la faena con
las condiciones óptimas que eso requiere”, concluyó.
