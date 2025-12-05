Nueva caída global de Cloudflare afectó a varios portales y plataformas

Una nueva caída global de Cloudflare dejó inaccesibles miles de webs y servicios en todo el mundo. Dos de las plataformas afectadas, muy usadas en España, son Canva y LinkedIn, que muestran errores de carga, páginas en blanco o mensajes tipo ‘500 Internal Server Error’. La incidencia provoca que usuarios no puedan iniciar sesión, trabajar con normalidad ni utilizar funciones básicas en ambas plataformas.

El fallo impacta también en otras webs que dependen de Cloudflare para funcionar. Según los reportes de Downdetector, servicios como CaixaBank, Vinted, Zoom o Fortnite registran picos de problemas.

La compañía todavía no ha detallado la causa exacta del fallo, pero sí ha confirmado que está investigando la incidencia.

Cada vez nos queda más claro que nada es incorruptible. Y el universo de internet y la tecnología no se quedan fuera: nos lo han demostrado con creces en los últimos meses.

En septiembre hubo una fuerte con una caída masiva de cientos de páginas web y plataformas soportadas por Amazon Web Services (AWS), la división de Amazon dedicada a ofrecer servicios en la nube para empresas de todo el mundo. En España lo sentimos con fuerza, ya que se quedaron inoperativos desde terminales de pago (TPV) o Bizum hasta empresas de telecomunicaciones como Movistar y servicios de streaming como Netflix o Spotify.

Las primeras webs en registrar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom. También están experimentando problemas los servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store. Los problemas se han extendido también al sector bancario, con fallos detectados en las webs de CaixaBank o Bankinter.

Cloudflare es una empresa especializada en computación en la nube que hace de intermediaria entre los proveedores de contenidos y las webs. Cuenta con una gran red de distribución de contenidos (CDN por sus siglas inglesas), que pone a disposición de quienes quieren ofrecer sus servicios online. La compañía da servicio a millones de páginas de todo el mundo, de ahí que un fallo en sus sistemas se traslade inmediatamente a multitud de sitios online.

Los fallos en la infraestructura global de la nube empiezan a ser recurrentes. A los dos incidentes de Cloudflare en dos semanas hay que sumarle la caída hace mes y medio de los sistemas de AWS, la filial de computación en la nube de Amazon, y tres semanas después de que sucediera lo propio con Azure, la nube de Microsoft. Estos fallos muestran la vulnerabilidad de la infraestructura global de internet, que depende del buen funcionamiento de un puñado de empresas.