“No pienso en la reelección”, reveló un Milei sin voz y “a la miseria”

El presidente Javier Milei abordó las especulaciones sobre una posible reelección durante una entrevista radial en la que se mostró “a la miseria” por una alergia y en la que defendió a los funcionarios salpicados por el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante una charla con Gabriel Anello, uno de sus habituales periodistas oficialistas, el libertario argumentó cuál es su supuesto enfoque actual y sentenció: “No pienso en la reelección, pienso en hacer mi trabajo.”

El mandatario fue claro al afirmar que su principal mandato es “resolver problemas”, jactándose de haber cumplido con sus promesas electorales en 20 meses y anunciando que ahora vendrán las “reformas de segunda generación”.

Si bien Milei subrayó que aún quedan dos años de mandato, deslizó que consideraría un nuevo período si cuenta con el apoyo popular. “Todavía quedan dos años. Es mucho, pero pueden ser cuatro más si me reeligen. Ese es el rango que corresponde que juegue”, sostuvo.

Sin embargo, el Presidente se desmarcó de cualquier intención de perpetuarse en el poder, dejando fuera del debate cualquier modificación. “No está en el menú de propuestas cambiar la Constitución para continuar en el poder, porque yo entré con estas reglas. Con un contrato por cuatro años, aunque a muchos no les guste”, expresó.

Milei insistió en que el futuro dependerá del respaldo popular, e indicó: “Si lo hace bien la gente acompañará, sino elegirán a otra persona”.

En uno de los primeros momentos de la chala, el mandatario comenzó a toser, por lo que se disculpó con el entrevistador y explicó que es “alérgico” a los “plátanos”, por eso se encuentra “a la miseria”. En esta línea, reveló: “Para tratar de desenchufarme, salí a caminar por la Quinta”.

Milei también aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo social y legislativo, destacando que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo “más de la mitad más uno de las bancas” en las últimas elecciones, aunque aclaró que eso “no es un cheque en blanco”.

Finalmente, destacó la “relación híperarmoniosa” que mantiene con sus ministros, a quienes describió como “brillantes” y “seres extraordinarios”, y elogió el rol de su hermana, Karina Milei, quien “demostró tener una capacidad enorme, incluso en cuestiones políticas”.