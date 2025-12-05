Ningunas olvidadas

Por Laura Haimovichi

Zapata toma géneros antiguos y usados, los zurció y aplicó hilos con su aguja trazando un rizoma, ese tallo subterráneo que crece de manera horizontal con yemas de las que surgen raíces y brotes hacia la superficie.

Hace dos trabajos: uno, de siete por dos metros que tituló “Nomenclador de deterioros”, sobre pintoras europeas y otro, de siete por tres, “Mapeo de faltantes”, donde se visibiliza a las pintoras opacadas de la Argentina.

¿Cómo fue que esos nombres y sus obras quedaron enterrados, soterrados durante 400, 500 años?, inquirió antes de ponerse a investigar. Y así se fue enterando de que en los sesenta, luego de una inundación en Florencia, apareció obra deteriorada pero entera firmada por mujeres.

La serie work in progress de paños unidos por velcro se llama “Reporte de condición” y refiere a las fichas donde se consigna el estado de una obra de museo, con la terminología del área de patrimonio y conservación de los bienes culturales. Borda para alejarse del vértigo de la inmediatez, “porque es un arte lento, de otra temporalidad, meditativo, que te ayuda a pensar”.

La autora, nacida en la bonaerense localidad de Hurlingham y residente en San Martín, también en el conurbano, sabe que está escribiendo una historia con minúsculas, pero se esperanza en que alguna vez esas letras crezcan y sean grandes, incluso que pueda crearse un repositorio digital. “Después de la pandemnia, cuando consumimos tanta pantalla, necesitaba ganar textura en los dedos”.

“Con mi obra quise saldar esta deuda”, dice. “Repetir, insistir con sus nombres. El de Claricia, que logró firmar con letras capitales un manuscrito transcripto en un monasterio y se colgó de la patita de una Q para dejar su propio nombre. Apareció en lo mínimo, tuvo esa fuerza, no es poco”.

En otro edificio religioso, alemán, unos arqueólogos encontraron la mandíbula de una monja catalogada como B78 que había habitado allí en la Edad Media. Los científicos descubrieron que la pintora tenía entre sus dientes restos de lapizlazuli. Tomaba el pincel y lo mojaba con su saliva. Todo un hallazgo.

También está la historia de Tintoreta, la hija del renombrado pintor iniciador del Barroco. “Parece que ella era quien creaba las obras del padre. Murió muy joven y a partir de ese momento los trabajos de Tintoreto empezaron a decaer. Estas cosas hoy siguen pasando, hay cientos de testimonios de mujeres tapadas por los hombres”. Por dar un ejemplo, Walter Keane, quien se atribuyó la autoría de las pinturas de niñas y niños con ojos grandes, que llevó a Margaret Keane a pintar en secreto y a él a ganar fama y fortuna durante años hasta que fue denunciado.

Todo esto lo cuenta en sus ponencias, en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, las que suelen concluir con la participación de otras manos femeninas que se suman con punto atrás y materiales que lleva Zapata, con el propósito de que las artistas salgan del escondite, brillen, alcancen la luz. “Quiero dar una puntada”, me piden, “incluso después de que las invite, y clavan la aguja sobre los trazos a lápiz. Llévense el nombre, busquen quien fue, traiganme información y entre todas haremos un repositorio colectivo”, insta. “En algún momento lograré acomodarlo y y ponerlo a disposición del público”.

Hace poco, una asistente a sus charlas le dijo: “los chismes son el mejor momento, una manera súper entretenida de entrarle al arte. Por más que quieran taparnos, las mujeres vamos a seguir apareciendo”.

Ausentes en los libros, reivindicadas

Ende era monja o novicia, la primera mujer en Occidente de la que se conoce su firma. Las pinturas las suscribía un presbítero, varón, y abajo decía ‘Ende, ayudante de Dios’“, cuenta Zapata, maestranda en Investigación en Artes en la UNA.

El proceso de investigación siempre está en duda y abierto. A diferencia de lo que ocurre con los artistas varones, los lectores “no encuentran a las pintoras en los libros, nunca están, son pura ausencia”, aunque como le dijo Valería González, directora de su tesis en Prácticas Contemporáneas, de la UNSAM, la dificultad para fotografiar la obra completa tiene que quedar registrada en la bitácora del trabajo, “exhibir la dimensión del daño”. Durante la entrevista fue Norma Sansoni quien registró las imágenes en el Parque Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Otro obstáculo que encontró Zapata se relaciona con las convocatorias a muestras y concursos donde, por su gran tamaño, le rechazan la obra. Por eso, la pieza textil comenzó a circular por instituciones educativas, no específicas de arte.

Para la pieza con las pintoras criollas opacadas fue a los archivos de los museos provinciales, los llamados archivos pobres, internet y tomando los aportes directos de las mujeres, empezó a armar un rompecabezas de pedacitos y fragmentos.

“¿Y nosotras”, se preguntó avanzada la pieza sobre las pintoras europeas, cuyo corte temporal lo dio en 1848, la primera convención sobre los derechos de la mujer, que fue el inicio formal del movimiento feminista y resultó en la Declaración de Sentimientos.

“Decidí incorporar los nombres locales, nuestras mujeres, nuestros hitos. El corte para las argentina fue 1910, año del primer Congreso Internacional femenino, coincidente con el primer centenario”, marcando una línea de tiempo y espacio distinta a la masculina.

Volviendo a las pintoras europeas, otro borramiento fue el de la arquitecta y pintora romana Plautilla Bricci, que firmaba “Recen por la pintora”, como si estuviera realizando “un llamamiento, un grito, un llamado a la acción”.

Eugenia Belin Sarmiento (cuya obra se encontró en un contenedor de basura), Ana Weiss, Raquel Forner, Mariette Lydis, Annemarie Heinrich, Consuelo González, Cecilia Marcovich, Laura Mulhall Girondo, Carlota Stein y Gertrudis Chale forman parte de esa lista argentina.

En el caso argentino, Zapata rescata el trabajo de Georgina Gluzman, curadora de la exposición “El canon accidental”, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gluzman contaba que en ciertos libros del siglo diecinueve y comienzos del veinte se decía que “la mujer no tiene suficiente vigor cerebral como para poder dibujar la anatomía humana”.

La exclusión viene de lejos y el silencio está en todas partes, aunque obras de mujeres contemporáneas como la de Carolina Zapata rescata a sus congéneres con un grito de color.