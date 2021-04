Niña de 11 años está embarazada y su padre el sospechoso

El lunes, dos mujeres denunciaron que una niña de 11 años está embarazada, ambas tías de la menor y hermanas de la madre, hablaron para un programa televisivo y contaron detalles de cómo se suscitaron los hechos. Dejaron entrever que todas las miradas apuntan a su padre quien actualmente esta detenido. La nena estaría cursando su séptimo mes de embarazo. En cámara gesell la niña habría confirmado que era violada por su padre

Una de las tías de nombre Rosa manifestó que “nosotros le preguntamos qué le pasaba porque se notaba cambiada y ella negó que le pasara algo, pero el día domingo a la tarde a ella lo dejan sola en la casa y ahí yo aprovecho para acercarme y le vuelvo a preguntar qué le pasaba, que por qué su panza estaba creciendo y ella me dice que estaba así porque había comido mucha mermelada, yo le digo que ella estaba embarazada y me dice que no, yo insisto con la pregunta diciéndole que ella me estaba mintiendo que sabía que ella estaba embarazada y le pongo la mano sobre su pancita y ella corta su respiración y es donde me doy en cuenta que efectivamente estaba cursando un embarazo, e inmediatamente deduje que el único que podría embarazarla es el padre porque no hay otro hombre con ellos, aunque supuestamente ella dijo que le habrían violado pero nosotros no le creemos ese cuento, cuando le preguntamos quien le violó nos dijo que fue un enmascarado, pero ese cuento nadie le cree porque con el único que ella andaba por todos lados era con él, él tenía mucha más afinidad con esa su hija mayor que con la menor, pero este último tiempo él ya no salía mucho con ella, se lo veía más con la más chiquita, por lo que vamos a pedir que también se le examine a la niña más chica”, señaló.

Luego añadió: “En la Policía ella dijo que su papá nunca le pegó, que la que le pagaba era su mamá, pero nosotros sabemos que él les pegaba a las dos nenas, él las maltrataba, ella (por la niña) fue, por ejemplo, la que siempre hizo todo el trabajo de la casa, la limpieza, preparar el mate, recuerdo que si ella no le traía el agua rápido él le pegaba delante de cualquiera. Hace un tiempo atrás nosotros empezamos a percibir que algo andaba mal porque los vecinos empezaron a comentar y a preguntar qué le pasaba a mi sobrina, me preguntaron personalmente a mí si yo sabía si ella estaba embarazada y ahí fue cuando yo junto a mi otra hermana empezamos a investigar y luego fuimos a hacer la denuncia cuando nos enteramos que él estaba por cambiar a la nena de casa, que lo iba a llevar al Itacuá donde él tiene un terreno donde supuestamente estaba haciendo la casa para ella, la casa en principio se dijo que era un regalo para los 15 años de ella, pero de golpe querían llevarla ya a que se quede a vivir ahí”, detalló.

Consultada si ella habló con su hermana, la madre de la menor, manifestó: “Sí, pero ella dice que no sabía, que en la escuela le advirtieron que le tenía que hacer ver con un médico para que le hagan un estudio, pero sí nos confirmó que ella sabía que estaba embarazada porque le hizo un test, pero ya estaba de siete meses a punto de entrar a los ocho meses de embarazo. Para nosotros que somos sus tíos es una situación muy complicada, no entendemos cómo le hicieron esto, cómo le querían dejar sola en el estado que ella estaba. Nosotros luego de hacer la denuncia nos acercamos hasta el Hospital a hacerle una ecografía, cuando las autoridades se acercan a la casa, al otro día la encuentran sola, ahí comprueban que ellos le dejaban sola en la casa”, sostuvo.