NAVIDAD. Menor, pero no suficiente disminución del uso de pirotecnia sonora en la ciudad

Tomás Leliur, Integrante del grupo TDAH y referente del grupo “Puente de Esperanza”, dialogó con la AM990 y aseguró que si bien en algunos barrios se respetó el no uso de pirotecnia en otros lugares fue excesivo su uso. Además indicó que harán una campaña más fuerte para poder erradicar la pirotecnia no autorizada.

Leliur, manifestó “la información que tenemos de los diferentes grupos y padres con los que nos hemos comunicado el día 25 es que ha tenido un poco de éxito la campaña que realizamos, pero no fue suficiente. Supimos que hay barrios en donde hubo bastante pirotecnia y en otros casi nada”.

“La gente ha respetado bastante el no uso de la pirotecnia. Hay que decir en la zona céntrica de la ciudad y en algunos barrio como Illía, Incone y demás no hubo mucho, en el barrio La Paz y zonas aledañas se ha tenido, bastante. En el Circuito Cinco si hubo y mucho porque en esa zona hubo venta de pirotecnia”, siguió.

“Nosotros hemos visitado hospitales y no hubo lesionados, situación que no se repitió por ejemplo en el hospital de la Madre y el Niño donde un chico sufrió la amputación de uno de los dedos y otro la casi perdida de la vista, son casos que no nos gustan nada. A los padres hay que hacerles hincapié en que no se use pirotecnia no autorizada”, señaló.

Asimismo, explicó que “mas de 30 kilos de pirotecnia han sacado de circulación, de todas maneras habrá entrado mucho más”.

“Hay que decir que aún nos queda un largo camino por recorrer y lo que nos queda es seguir haciendo campañas en contra del uso de la pirotecnia no autorizada”, puntualizó.